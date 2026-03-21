lEn el marco de la 190ª Junta de Directores de ADEPA, tuve la oportunidad de participar del panel “Lo local no es chico: es cercano, relevante y sostenible”, donde compartí reflexiones junto a colegas como Marcelo Almada, de Misiones Online, y Angie Barcia, de El Argentino de Gualeguaychú. Allí abordamos un desafío común: cómo construir medios locales sólidos en contextos cambiantes.

Cuando pensé cómo encarar mi exposición, entendí que la mejor forma era contar el recorrido de Paralelo 32 desde su vínculo con la comunidad. Porque ese es, en definitiva, el punto de partida de todo medio local: una necesidad concreta de comunicación.

Paralelo 32 nació como respuesta a una demanda de la sociedad. Un espacio para reflejar lo cotidiano, para narrar lo social, lo político, lo económico. Pero rápidamente comprendimos que no alcanzaba con informar: había una necesidad de interacción, de dar voz a los pueblos y ciudades del departamento y la región. Así fue como comenzamos a expandir la distribución del diario, generando corresponsalías y ampliando nuestra presencia territorial.

Esa expansión trajo consigo una responsabilidad mayor: convertirnos en un espacio plural, de debate, donde todas las voces tengan lugar. Informar, debatir, describir, denunciar y anunciar fueron —y siguen siendo— pilares que marcaron y marcan nuestra identidad.

Con el paso del tiempo, Paralelo32 fue creciendo junto a su comunidad. Incorporamos nuevas secciones para dar respuesta a distintos intereses: deportes, el espacio “Nosotras” para abordar temáticas de la mujer, contenidos vinculados al agro, y propuestas pensadas para jóvenes como “Adolescencia”. Más adelante, el suplemento “Etiquetado” reflejó una época en la que las redes sociales comenzaban a transformar la forma de comunicarnos. En esos procesos, también fuimos precursores en educación al traer una carrera de periodismo en un marco de acuerdo con la International Christian University, donde se graduaron 140 profesionales. Además, en octubre de 2005 lanzamos el álbum de figuritas ‘La tenes’, un proyecto que acercó parte la historia de la ciudad a varias generaciones de crespenses.

El año 2000 marcó un punto de inflexión. Entendimos que el periodismo debía adaptarse a una nueva etapa, y decidimos dar el paso hacia lo digital. En abril de ese año lanzamos nuestro primer formato online, lo que nos permitió conectarnos con entrerrianos que estaban fuera de la provincia e incluso del país. Fue una forma de romper fronteras sin perder nuestra esencia: contar lo que nos pasa, desde una mirada local.

Porque si hay algo que define a un medio como Paralelo 32 es su cercanía. Darle voz y rostro a la noticia, hablar con quienes protagonizan la realidad cotidiana, interpretar lo que sucede en nuestra comunidad. Esa es nuestra tarea.

Ahora bien, construir un medio sólido no es un proceso sencillo. Requiere tiempo, coherencia y compromiso. Implica sostener una línea editorial clara, sin intereses ajenos, con una mirada constructiva y abierta a distintos puntos de vista. Pero, sobre todo, implica un equipo humano comprometido con su comunidad.

El periodista local no es ajeno a lo que cuenta. Está involucrado con los temas sociales, políticos, productivos y ambientales. Y esa cercanía genera algo fundamental: confianza. Cuando el lector sabe cómo piensa y actúa un medio, se convierte también en parte de su construcción.

La sustentabilidad de un medio está directamente ligada a ese vínculo. A la confianza que el lector deposita, a su decisión de acompañar, ya sea comprando la edición impresa, suscribiéndose o interactuando en lo digital. Es un proceso de ida y vuelta.

La ética profesional, el respeto por el lector y el compromiso con la información veraz son, en ese sentido, pilares fundamentales. Porque no se trata solo de informar, sino de construir una relación.

Hoy, la construcción de marca sigue siendo un desafío permanente, en el formato papel como en el digital. Es un proceso cotidiano, que se sostiene con trabajo, con formación constante y con la convicción de seguir adelante, incluso frente a las dificultades.

Paralelo 32 nació con tropiezos, como todo proyecto, pero también con una idea clara: ser un medio al servicio de su comunidad. Y esa esencia, a pesar de los cambios tecnológicos y de contexto, sigue intacta.

Queda mucho por analizar y debatir sobre el futuro de los medios de comunicación. Pero si algo tengo claro es que la fortaleza en Paralelo32, seguirá estando en lo mismo que nos dio origen: la cercanía, la confianza y el compromiso con la gente.