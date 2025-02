Nogoyá.- El lunes por la mañana una lamentable noticia enlutó a la comunidad al conocerse el deceso de la oficial Natalia Ruiz Moreno quien se desempeñaba en la Comisaría de Minoridad y Familia, dependiente de la Jefatura Departamental.

Ruiz Moreno tenía 39 años y determinó quitarse la vida mientras prestaba funciones en su oficina, minutos antes de las 10 horas. Pese a los esfuerzos del personal policial y del Centro de Emergencias nada se pudo hacer para revertir su decisión. Fue trasladada al Hospital San Blas, pero minutos luego de su ingreso se confirmó su fallecimiento.

Ruiz Moreno devenida de familia policial, supo demostrar su compromiso hacia la institución, fue referente de la fuerza en charlas sobre violencia de género y capacitaciones que ofrecía el Copnaf.

Su decisión fue todo un mensaje, fueron muchas las voces que se alzaron para hablar nuevamente del suicidio, como es el caso de Leylen, una allegada a Natalia que solicitó a viva voz, que:

Trascendió además que Ruiz Moreno era donante de órganos, pero su última voluntad no fue posible debido a la falta de complejidad en el Hospital San Blas. Se necesitaba de una terapia intensiva que preserve el buen estado de los órganos hasta tanto llegaran los equipos del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier).

Horas después el Jefe Departamental Cristian Koch, contó que estuvo compartiendo guardia durante el fin de semana con la oficial Ruiz Moreno “el domingo ella estuvo de superior, pasó las novedades y a las 06.30 del lunes conversé por última vez con ella. Fue un golpe muy duro para el personal, es una oficial muy querida, excelente profesional, manejó muy bien las relaciones con la comisaría, salía a dar muchas charlas. No hay palabras, tenemos un dolor muy grande en la fuerza” expresó el funcionario y brindó detalles acerca del respaldo psicológico que cuenta el personal policial de la ciudad.

“Los funcionarios cuentan con la psicóloga que posee la Jefatura, muchas veces los efectivos son muy cerrados. En mi caso particular yo no sabía de la situación personal de la oficial, si bien hace dos meses que la conocía en funciones. Así como tenemos profesionales aquí también los hay en la ciudad de Paraná, destinados a funcionarios en situación crítica o que crean necesario. En ese momento de asumir el tratamiento psicológico se les quita el derecho a la portación de arma. En la actualidad hay unos treinta funcionarios que están sin arma en el departamento Nogoyá. Ellos no pueden salir a la calle, no se pueden uniformar y están aptos de manera parcial o temporaria, exceptuándolos de prestar seguridad en la vía pública” confirmó el jefe departamental en FM Zurich.