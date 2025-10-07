La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras confirmarse el peor desenlace en la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida el 3 de octubre. Su cuerpo fue hallado sin vida este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala.

El caso, que se investiga como un posible femicidio, generó una fuerte reacción social y política. Ante la tragedia, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas emitió un comunicado urgente denunciando la gravedad del hecho y apuntando contra la falta de respuestas estatales ante la violencia de género.

Puede interesarte

“El caso de Daiana es la representación más cruda de la violencia machista que vivimos a diario y de la indiferencia de un gobierno que nos abandona”, expresaron desde la organización, que también llamó a la ciudadanía a movilizarse para exigir justicia y políticas efectivas de prevención.

En ese marco, la Multisectorial convocó a una concentración masiva para este miércoles a las 18:30, frente a los Tribunales de Paraná, bajo la consigna de “emergencia y hartazgo ante la pérdida de vidas”.

“Porque estamos en emergencia, porque nuestras vidas peligran cada vez más, porque no queremos seguir contando pibas muertas, porque estamos HARTAS, porque esto se tiene que terminar”, expresa el llamado difundido en redes sociales y medios locales.

La marcha buscará visibilizar no solo el reclamo de justicia por Daiana, sino también la situación de violencia estructural y desprotección que atraviesan las mujeres en la provincia. Desde la organización señalaron que el caso de Mendieta se suma a una lista de femicidios que “continúan ocurriendo sin que haya políticas reales de prevención, contención y acompañamiento”.