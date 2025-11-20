La Congregación Evangélica de Crespo, perteneciente a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, invita a la comunidad a participar de dos eventos abiertos: un Encuentro Coral este sábado 22 de noviembre por el Día de la Música, y una charla de concientización sobre el cáncer de próstata el viernes 28, en el marco de la campaña Noviembre Azul. Ambas actividades buscan promover la cultura y la salud en la localidad.



El Encuentro Coral y Musical se realizará este sábado 22 de noviembre a las 20:30 en el templo ubicado en Av. Independencia 1190. La iniciativa celebra el Día Internacional de la Música con el lema “Cantemos al Señor con alegría”, proponiendo un espacio de confraternidad a través del canto.



Participarán diversas agrupaciones como el Coro Sueño del Alma de Crespo, Los Amanecidos de Hernández y el Coro de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo de Crespo. También se presentarán el grupo musical de la congregación local, y el coro de cuerdas junto al grupo de canto y música de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.



La segunda actividad será una charla de concientización por la campaña Noviembre Azul, pautada para el viernes 28 de noviembre a las 20:30 en el Salón Esperanza. Este evento está dirigido a hombres y jóvenes, centrándose en la prevención del cáncer de próstata.



La disertación forma parte de las reuniones del grupo RH Positivo (Reunión de Hombres Positivos), un espacio abierto a varones de distintas edades y credos. La exposición estará a cargo del Dr. Lucas Britez, médico urólogo de trayectoria regional, docente e instructor en cirugía laparoscópica de posgrado.



El pastor Bernardo Spretz, de la Congregación Evangélica de Crespo, brindó detalles en Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, destacando la relevancia de ambas convocatorias. Mencionó que Entre Ríos adhiere a la campaña Noviembre Azul mediante la Ley Provincial Nº 10.965, que establece este mes para la sensibilización sobre dicha enfermedad.



Spretz resaltó el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo y de clínicas locales, que se han sumado con intervenciones visuales y la entrega de material informativo. Este apoyo institucional es clave para la difusión del mensaje preventivo.



El pastor enfatizó la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente porque el cáncer de próstata suele avanzar sin síntomas visibles en sus primeras etapas. “Hacerse chequeos anuales puede evitar complicaciones mayores. La prevención sigue siendo la herramienta más valiosa”, afirmó.