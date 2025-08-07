Mediante un Decreto, Marcelo Cerutti (intendente de la ciudad de Crespo) dispuso ‘la suspensión de cualquier incremento en los haberes que perciba el presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios cuyas retribuciones estén equiparadas a dichos ingresos, a partir del 1º de agosto de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025’.

La medida concuerda con el Decreto Provincial Nº 1391/2025, en el cual el Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso el congelamiento de haberes para autoridades de alto rango, como gesto de austeridad ante la situación económica actual. Considerando que es necesario acompañar desde el ámbito municipal decisiones que promuevan la coherencia y responsabilidad frente a la realidad económica que atraviesa la provincia. Además, el documento expresa que resulta oportuno adoptar medidas concretas que evidencien el compromiso del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal con una gestión pública austera y responsable.

Decreto local fue realizado en uso de las facultades propias del DEM, conforme la normativa citada y las disposiciones de la Ley 10.027 y modificatorias, y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Además, de la firma del presidente municipal, también está refrendado por las responsables de las secretarías: Vanesa Pusineri (de Gobierno y Desarrollo Humano); Evangelina Schmidt (de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (de Infraestructura y Ambiente).

El Decreto, también, va en concordancia con la Ordenanza aprobada por unanimidad en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, realizada este miércoles 6 de agosto, donde los ediles aprobaron el proyecto que dispone la suspensión de incremento en los haberes de: Jacinta Eberle (vicepresidente municipal), Carlos Holzehuer (secretario Legislativo); y de los concejales Beltrán Cepeda, Glenda Kihn, Valeria Torresín, Juana Gómez, Aníbal Lanz, José Cena, Sebastián Ramírez, Luciano Recca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn.