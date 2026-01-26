El conflicto desatado en el Puerto de Concepción del Uruguay por el accionar de la empresa de capitales uruguayos Urcel Argentina S.A. escaló en los últimos días y puso en alerta a todo el sistema portuario nacional. La situación llevó a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) a declarar el estado de alerta y posible paro total nacional en respaldo a los trabajadores entrerrianos, quienes denuncian precarización laboral y desconocimiento de su representación sindical.

El paro total de actividades iniciado el domingo en el puerto local se profundizó a partir de la negativa de la empresa a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay como entidad gremial legítima. Desde el sector denuncian que Urcel SA margina a los estibadores locales, entre los peores pagos del país en el rubro portuario, y traslada personal de otras localidades, sin experiencia, para desplazar la mano de obra entrerriana, vaciar de trabajo al puerto y precarizar las condiciones laborales.

Las protestas incluyeron bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y la paralización completa de la operatividad. Los trabajadores acusan a la empresa de prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo del convenio colectivo y un intento sistemático de explotación que afecta directamente el sustento de numerosas familias que dependen de la actividad portuaria.

Alerta nacional de la FEPA

La FEPA, con su secretario general Marcelo Osores presente en Concepción del Uruguay junto a los trabajadores, acompañó las medidas de fuerza y advirtió que, de persistir la postura empresarial, el conflicto podría derivar en un paro total nacional en todos los puertos del país.

Desde la federación señalaron que la empresa no solo desconoce al sindicato legalmente constituido, con autoridades electas democráticamente, sino que además somete a trabajadores traídos de otras localidades a condiciones de explotación, con el objetivo de desarticular la organización gremial y vaciar de contenido al puerto entrerriano. La FEPA calificó el accionar de Urcel SA como precarizador y antisindical, y advirtió que este tipo de prácticas podría extenderse a otros puertos si no se frena a tiempo.

Conciliación obligatoria dictada por la Provincia

En este contexto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a Urcel Argentina S.A. y al SUPA Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.

La medida, adoptada para preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, regirá por 15 días hábiles a partir del lunes 26 de enero de 2026.

Durante ese período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias contra el personal involucrado.

Asimismo, la Secretaría convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, a la que ambas partes deberán concurrir con representantes con poder de decisión.