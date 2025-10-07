La fiscal Emilce Reynoso confirmó este martes que Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes y fue hallada muerta dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos, fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo indicaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la víctima fue encontrada vestida dentro de un pozo de unos 10 metros de profundidad, con una herida de bala que habría sido la causa de su muerte, de acuerdo con los informes forenses.

El hallazgo del cadáver se produjo esta mañana en un camino rural apartado, cercano a la ciudad de Gobernador Mansilla, donde residía la joven. La calle —conocida como Los Zorrinos— conecta con la Ruta 12 y está próxima al club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso principal a la localidad. El cuerpo fue encontrado a unos 500 metros de la autovía.

Daiana había desaparecido el viernes por la tarde, cuando, según su familia, había salido a realizar un mandado. Tres días después, y tras una intensa búsqueda que movilizó a más de 130 personas —entre efectivos policiales, cadetes, bomberos, perros rastreadores y drones—, fue hallada sin vida.

El domingo a la madrugada se había encontrado el vehículo con el que la joven había salido de su casa. El auto, con las llaves puestas, apareció en una zona rural despoblada, a casi cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, una localidad de unos 2.500 habitantes. A partir de ese momento, se intensificó el rastrillaje en la zona, caracterizada por la ausencia de viviendas y monte, lo que complicó la presencia de testigos.

La investigación, encabezada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, incluye el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y peritajes sobre teléfonos y vehículos.

En el marco de las pesquisas, el domingo a la madrugada fue detenido un hombre de 55 años, conocido en la zona como “Pino”, quien mantenía un presunto vínculo con la víctima y vivía a solo un kilómetro de su domicilio. Según informó el jefe de Policía del Departamento Tala, Pedro Silva, el sospechoso habría estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

El lunes, bajo orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, se allanó un galpón alquilado por el detenido en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en Gobernador Mansilla. Durante el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. El hombre fue reducido y arrestado luego de resistirse a la intervención policial e intentar manipular un arma de fuego.

Las autoridades mantienen diversas hipótesis sobre el crimen, sin descartar ninguna. Fuentes policiales indicaron que se investiga la posible simulación de un escenario para encubrir un femicidio.