La Justicia confirmó la identidad de la víctima del accidente fatal ocurrido este martes por la mañana en la Ruta Nacional 12. Se trata de Mauro Macrillanti, empresario avícola de 62 años, radicado en Crespo, quien perdió la vida tras el vuelco del automóvil que conducía.

El siniestro se produjo en un tramo cercano al acceso a Aldea María Luisa, en una jornada marcada por precipitaciones y condiciones de visibilidad reducida. Macrillanti se dirigía hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del rodado.

Cómo fue el siniestro

De acuerdo con la información policial, el vehículo —un Volvo de alta gama— despistó en inmediaciones de un puente y dio varios vuelcos antes de finalizar su trayectoria a varios metros de la cinta asfáltica.

La considerable distancia respecto de la ruta dificultó inicialmente su localización. Fueron personas allegadas, que conocían el viaje y advirtieron la falta de contacto, quienes comenzaron la búsqueda y lograron dar con el automóvil fuera del camino.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar los factores que pudieron haber influido, entre ellos el estado de la calzada y las condiciones climáticas.

Investigación en curso

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente, tras lo cual será entregado a sus familiares.

La causa continúa bajo investigación judicial.

El trágico episodio vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos sectores de la Ruta 12, especialmente durante jornadas con lluvias intensas, cuando la adherencia del pavimento se ve reducida y aumentan los riesgos de despistes y vuelcos.