La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el 16 de septiembre el procesamiento de Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez, imputados por presunto entorpecimiento del ejercicio de derechos ajenos sobre las aguas, previsto en el artículo 182, inciso 2, del Código Penal.

La investigación está vinculada con intervenciones realizadas en el arroyo Colorado, afluente del arroyo Los Laureles, en un sector protegido del Delta del Paraná. Los cuatro procesados tienen distintos roles y responsabilidades relacionados con la firma Establecimiento Los Laureles SA, dedicada a la cría y el engorde de animales.

Según publicó Era Verde, la empresa cuenta con un permiso transitorio para desarrollar actividades pecuarias en unas 995 hectáreas del denominado Lote 35, Lámina 2 Sur, perteneciente al Estado entrerriano.

Obras sobre el arroyo y modificaciones en el humedal

El área intervenida se encuentra a unos 52 kilómetros al sur-suroeste de Victoria y a aproximadamente 15 kilómetros al norte de Villa Constitución, en la costa santafesina.

De acuerdo con los informes incorporados a la causa, se realizaron movimientos de suelo sobre la ribera sur del arroyo Colorado, en la zona de su confluencia con el arroyo Los Laureles.

También se constató la instalación de estructuras modulares de hormigón armado conocidas como tetrápodos, además de un murallón de piedras y un tablestacado. Estas obras de estabilización habrían modificado el paisaje en una extensión aproximada de 110 metros.

A su vez, los relevamientos señalaron la eliminación mecánica de vegetación mediante tareas de desmalezado en unas 121 hectáreas de humedal.

Uno de los elementos considerados en la investigación fue que las intervenciones se realizaron dentro del Área Natural Protegida Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria y en un contexto en el que rige una medida cautelar federal de protección del Delta del Paraná desde el 1 de julio de 2020.

La causa avanza hacia el juicio oral

La confirmación de la Cámara Federal mantiene vigente el procesamiento de los cuatro imputados, pero no constituye una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse en las siguientes etapas del proceso judicial.

El expediente continuará su curso hacia el juicio oral, donde se evaluarán los hechos investigados y la eventual responsabilidad de los acusados.

Según el encuadre penal mencionado en la causa, el delito contempla penas de prisión que pueden variar según las circunstancias y la calificación que finalmente se determine. Además, el caso podría tener consecuencias en materia ambiental: la Ley General del Ambiente N.º 25.675 establece el principio de recomposición del daño cuando se produce una afectación al ambiente.

De este modo, el proceso judicial deberá establecer tanto las responsabilidades penales que correspondan como las eventuales obligaciones de reparación ambiental.