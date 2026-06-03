Desde el año que viene, las nuevas monedas se sumarán al nuevo diseño de billetes que lanzó el Gobierno de Mauricio Macri en 2016.

Así, se sumarán a los nuevos modelos de billetes de 20, 50, 100 pesos y la entrada en circulación de los billetes de $1.000. El billete de $500 ya está en vigencia desde junio y hace unas semanas se lanzó el de 200.

El próximo lanzamiento será el billete de $1000, que tendrá un hornero como imagen.

Con estas nuevas monedas, comenzarán a salir de circulación los billetes de $2, los de $5 y los de $10, aunque las nuevas monedas mantendrán los rostros de San Martín y Belgrano.