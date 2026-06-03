Economía
Confirman que las monedas de 5 y 10 pesos estarán en la calle en 2017
Desde el año que viene, las nuevas monedas se sumarán al nuevo diseño de billetes que lanzó el Gobierno de Mauricio Macri en 2016.
Así, se sumarán a los nuevos modelos de billetes de 20, 50, 100 pesos y la entrada en circulación de los billetes de $1.000. El billete de $500 ya está en vigencia desde junio y hace unas semanas se lanzó el de 200.
El próximo lanzamiento será el billete de $1000, que tendrá un hornero como imagen.
Con estas nuevas monedas, comenzarán a salir de circulación los billetes de $2, los de $5 y los de $10, aunque las nuevas monedas mantendrán los rostros de San Martín y Belgrano.
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