La leche materna de mujeres infectadas por coronavirus o que fueron vacunadas es un vehículo transmisor de anticuerpos para el bebé, según dos estudios científicos realizados en España y divulgados este lunes.

Las investigaciones fueron desarrolladas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Hospital Clínico Universitario de Valencia, ambos organismos públicos de ese país, en el marco de la iniciativa «MilkCorona».

Cómo se estudió

El CSIC investigó a lactantes infectadas por coronavirus y se encontró que «la mayoría de las muestras presentó anticuerpos específicos frente al virus, con una gran variabilidad entre mujeres».

María Carmen Collado, investigadora del CSIC, indicó que «en ninguna leche materna fuimos capaces de detectar el ARN del virus, y encontramos que en la mayoría de las mujeres infectadas había presencia de anticuerpos, sugiriendo que la leche materna es un vehículo de transmisión de anticuerpos», consignó la agencia AFP.

Los resultados mostraron «la importancia de recomendar la lactancia materna de forma sistemática en todos los casos en los que la madre tenga poca o nula sintomatología», afirmó la doctora Cecilia Martínez Costa, del servicio de pediatría del Hospital Clínico de Valencia.

En el segundo estudio se analizó la presencia de anticuerpos en 75 mujeres lactantes, inmunizadas con tres tipos de vacunas: Pfizer y Moderna con sus dosis completa y AstraZeneca con una sola dosis.

El trabajo mostró la presencia de anticuerpos específicos en las muestras y los niveles de anticuerpos «variaron según la vacuna recibida», aunque no se precisó qué versión produjo mayor nivel de inmunidad.

A su vez, la investigación estableció que la leche de mujeres vacunadas con una dosis y que habían pasado previamente la enfermedad presentaban niveles de anticuerpos equivalentes a mujeres sanas con las dos dosis.

El estudio continuará para «estudiar el impacto de las nuevas variantes del coronavirus en los anticuerpos presentes en la leche materna», y «analizar los efectos de la infección por Covid-19 en el sistema inmune y el desarrollo del lactante», señalaron los investigadores.