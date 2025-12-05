El pago se realizará, tanto de manera presencial, en las sucursales del Correo Argentino, como a través de medios electrónicos para quienes hayan optado por esta modalidad.

El cronograma de pago se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme el siguiente detalle:

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Cabe recordar que quienes se desempeñaron como autoridades de mesa cobrarán un viático de $40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realizaron la capacitación oficial en cualquiera de sus modalidades.