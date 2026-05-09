Nogoyá.– Es imposible dar a conocer esta noticia y no recordar lo sucedido en 2020 en nuestra ciudad cuando un brote generalizado de dengue afectó a más de doscientos vecinos según los análisis oficiales y a ello se sumaron en misma cifra los que presentaron síntomas coincidentes con el dengue pero que no tuvieron posibilidad de acceder al correspondiente análisis, debido al avance del Covid-19 que obligó a los equipos de salud a cambiar el rumbo de sus tareas para evitar un colapso sanitario.

Nogoyá fue una de las pocas ciudades entrerrianas que tuvo que hacer frente a dos enfermedades: dengue y Covid-19, donde no hubo familia que no fuera afectada por algunos de estos virus en el otoño de seis años atrás.

Hoy la noticia no solo rememora, sino que también preocupa. El día martes fueron confirmados tres casos de chikungunya, virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, donde el principal vector es justamente el mosquito Aedes aegypti, el mismo que también puede transmitir dengue y Zika.

Cuando este mosquito se alimenta con la sangre de una persona que tiene el virus chikungunya, puede adquirir el virus y, al picar a otras personas, transmitirle la enfermedad. Al cierre de la presente edición, el Hospital San Blas confirmó un nuevo caso por lo que hasta el momento son cuatro los pacientes infectados.

Primer plan de acción

Ante la confirmación de los primeros casos de chikungunya en la ciudad, el Hospital San Blas se sumó al trabajo conjunto con el Municipio en una campaña intensiva de descacharrización y concientización comunitaria. Hernán Astudilla, responsable de prensa del hospital, explicó que la enfermedad es transmitida por el mismo mosquito que el dengue y presenta síntomas similares. Asimismo, precisó que los casos aún no pueden ser definidos como autóctonos o importados, ya que no se detecta antecedente de viaje en los cuatro pacientes que han dado positivo, por lo que habrá que esperar el desarrollo del virus para asegurar si en alguna de las personas infectadas hay un antecedente de viaje o caso contrario, como sucedió con el dengue, nuestra ciudad será cuna autóctona del virus.

Supo Paralelo32 que los pacientes tienen un patrón en común: la zona donde residen y trabajan. Se trata de una zona prácticamente céntrica delimitada por calles 25 de Mayo, Centenario, San Luis y 3 de Febrero. En ese sector concentraron las tareas de fumigación y descacharrización, aunque el personal destinado para tal fin, reveló que se visitaron más de 200 viviendas pero en la mitad de ellas no fueron atendidos.

En este sentido, las autoridades solicitaron a la población que faciliten el ingreso del personal identificado para poder brindar la información necesaria y colaborar con la limpieza de los patios.

Desde el Hospital San Blas se hizo especial hincapié en que, al compartirse el mismo vector de transmisión, las recomendaciones de cuidado son idénticas a las del dengue: prevención, eliminación del mosquito y limpieza profunda de los espacios. Astudilla remarcó la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia de mantener los ambientes libres de posibles criaderos, eliminando cualquier recipiente que pueda acumular agua de lluvia, ya que la responsabilidad individual es clave para frenar el avance del virus.

Respecto a las acciones directas en territorio, se están llevando adelante operativos de fumigación a través de Defensa Civil, concentrándose fundamentalmente desde la zona de la plaza principal hacia el sector este, identificado como el foco infeccioso actual. Si bien se aclaró que no ha sido necesario realizar aislamientos preventivos, el personal de salud y operarios municipales están recorriendo los barrios casa por casa para dialogar con los vecinos. En cuanto al estado de los pacientes infectados, ninguno de ellos ha tenido la necesidad de ser internado, continúa el tratamiento de recuperación en su domicilio y el cuadro de síntomas que presenta es fiebre elevada por las noches, dolor corporal y debilidad muscular.

Finalmente, el hospital recordó que la colaboración activa de la comunidad es el pilar fundamental de esta campaña. Además de las tareas de fumigación que eliminan al mosquito adulto, la eliminación de elementos inservibles y la atención a los síntomas compatibles son las herramientas más eficaces para proteger la salud pública local. El trabajo articulado entre el hospital y la Municipalidad continuará de manera sostenida mientras se monitorea la evolución de la situación epidemiológica en el departamento.

“El nexo está relacionado a la zona de Plaza Libertad, desde el hospital estamos realizando pesquisas de casos febriles, insistiendo en la prevención en el hogar que consiste en la descacharrización” aseguran desde el hospital.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El cuadro clínico inicia con la aparición repentina de fiebre, generalmente mayor a 39°, que suele durar menos de una semana. Además de la fiebre, a menudo se acompaña de dolor en las articulaciones, predominando en manos, pies, muñecas y tobillos, y pueden ser tan incapacitantes que dificultan el movimiento. Este es uno de los síntomas más característicos de esta infección.

Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular, dolor de cabeza, conjuntivitis, náuseas, vómitos, fatiga y erupción cutánea. Los dolores en las articulaciones pueden persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.

El monitor provincial inactivo

Ante la confirmación de nuevos casos, esta redacción acudió a consultar a la sala de situación virtual que mediante una estadística, el Ministerio de Salud da a conocer sobre la cantidad de casos de infecciones respiratorias, nacimientos, vacunación y dengue. Llamativamente el monitor de dengue permanece inactivo desde agosto de 2025 cuando se actualizó el último informe provincial. No sucede así con el monitor de enfermedades respiratorias que se encuentra en vigencia.