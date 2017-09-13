Crespo- Este sábado 16 de septiembre, organizado por la Escuela Privada San José, dará una conferencia en nuestra ciudad el Dr. Hernán Aldana, sobre” Neurociencia y educación: de la investigación a la práctica”.

La actividad, declarada de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante se realizará en el salón municipal en el horario de 9:00 a 12:00. La conferencia está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, estudiantes y público en general.

Por inscripciones, comunicarse a la secretaría de la Escuela Privada Nº 70, tel. (0343) 4952806. El costo para afiliados a SADOP es de $ 100 y no afiliados $ 200.