Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha levantado la voz en una advertencia contundente sobre el impacto que las retenciones están teniendo en el sector agrícola del país. En un comunicado reciente, la organización destacó que estas medidas fiscales están socavando el crecimiento y la viabilidad de la producción, generando un panorama desalentador para los productores.

Según CRA, las retenciones no solo limitan las hectáreas sembradas, sino que también asfixian a los agricultores con márgenes mínimos o incluso negativos, poniendo en peligro la sostenibilidad de sus actividades e incluso la tenencia de sus tierras. En el caso particular del trigo, el 12% que el Estado retiene por derechos de exportación está estrangulando la rentabilidad de los productores. La situación se agrava al considerar los diversos costos asociados a la producción agrícola, como los gastos de comercialización, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, labores y seguros, sin mencionar la carga impositiva presente en cada etapa de la cadena productiva. “Juntos, sumados a las retenciones, definen un combo explosivo que provocaría una cosecha de quebranto y una consecuente caída en la inversión en tecnología y en la calidad de los cultivos, afectando no sólo a los agricultores, sino también repercutiendo en toda la cadena de valor”.

Es fundamental tener en cuenta el contexto nacional e internacional, donde el bajo precio del trigo a nivel mundial y el alto costo de los insumos agrícolas están exacerbando la crisis. En este contexto, los análisis indican que la próxima campaña de trigo dejaría a los productores con ingresos apenas suficientes para cubrir los costos, y en casos más extremos, con pérdidas significativas, especialmente para aquellos que trabajan en campos arrendados.

Ante esta situación crítica, desde CRA se hace un llamado urgente a las autoridades para que revisen estas políticas y trabajen en la implementación de medidas que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción agrícola. “Ante semejante panorama, resulta fundamental reconocer que las retenciones no sólo impactan negativamente en el sector agropecuario, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social de nuestras comunidades rurales. Al desincentivar la producción y la inversión, estas políticas están frenando el crecimiento económico y perpetuando la desigualdad en nuestro país”.

Es imperativo que se tomen medidas concretas para revertir esta situación indicaron desde CRA, e instaron a las autoridades “a revisar urgentemente estas políticas y a trabajar en la implementación de medidas que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción triguera, y donde, la eliminación de los derechos de exportación, debiera ser la primera de ellas”.