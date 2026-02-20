La empresa Conexión Alto Delta, concesionario de la ruta nacional 174 que une a nuestra ciudad con Rosario, informó sobre una alianza estratégica con la firma UTV Aeroemergencias de Rosario para integrar un servicio de Emergencia Aérea que comenzó a estar operativo hoy.

Con esa incorporación, Conexión Alto Delta se convierte en la primera concesionaria vial en contar con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) aérea para complementar el servicio de ambulancias terrestres que se brindan desde Rosario y a través de Emevic en las siete colinas.

Si bien se trabaja mediante prevención para evitar que este servicio nunca se requiera, en caso de necesitarlo estará atendiendo en la emergencia, lo que aporta seguridad a los usuarios.

Innovación y Capacitación

En el marco de este lanzamiento, este jueves la empresa llevó a cabo una jornada intensiva de capacitación destinada a su personal de seguridad vial. El entrenamiento se centró en técnicas operativas y protocolos de asistencia en casos de accidentes complejos. El objetivo es garantizar que el personal en tierra pueda brindar un soporte eficiente tanto a los usuarios como al personal sanitario del helicóptero de UTV durante una intervención crítica.

“Nuestro compromiso es trabajar fuertemente por la seguridad y el confort del usuario. Por eso sumamos servicios de primer nivel y capacitamos a nuestro personal bajo los estándares más altos de la actividad”

La empresa destacó que, desde el pasado 6 de enero, no se han registrado incidentes de gravedad en la traza. Este logro es fruto de un esfuerzo coordinado de los usuarios y del personal que trabaja en cada uno de los frentes a lo largo de la traza y de su plantel de seguridad Vial que permanente y activamente recorren los 60 km.