Desde las 00 horas de este martes, Conexión Alto Delta S.A. comenzó formalmente a operar como nuevo concesionario de la Conexión Rosario–Victoria, dando inicio a una nueva etapa en la administración de uno de los corredores estratégicos del litoral argentino.

El traspaso se enmarca en el proceso de privatización de rutas impulsado por el Gobierno Nacional y constituye la primera concesión vial concretada durante la gestión del presidente Javier Milei. Con el inicio de la concesión, la empresa asumió de manera inmediata la responsabilidad operativa y de mantenimiento del enlace que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

En el mismo día del comienzo de la concesión, Conexión Alto Delta S.A. puso en marcha los primeros trabajos sobre la traza, orientados al reacondicionamiento de la infraestructura vial. Estas tareas iniciales forman parte de un plan de obras prioritarias que busca avanzar rápidamente en la recuperación del estado general de la ruta y mejorar las condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan a diario por el corredor.

Desde la concesionaria señalaron que la seguridad vial y la calidad del servicio al usuario serán los ejes centrales de esta nueva etapa. En ese sentido, se prevé el desarrollo de acciones progresivas destinadas a garantizar una vía más segura, eficiente y confiable, junto con un esquema de atención al usuario acorde a la relevancia de la Conexión Rosario–Victoria dentro del sistema vial nacional.

Con el inicio de estas tareas y la asunción formal del control operativo, se pone en marcha un proceso de modernización integral del enlace vial, con foco en la mejora de la experiencia de los conductores y en la prestación de un servicio sustentable a largo plazo, en un corredor clave para el tránsito regional, el transporte de cargas y la integración productiva.