Se trata de César Horacio Zuccotti, quien se desempeñó como secretario de Planeamiento del municipio de Victoria durante la gestión del exintendente Domingo Maiocco. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías José Alejandro Calleja, quien lo condenó a dos años de prisión condicional y inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La condena fue por los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública e instigación a la falsedad ideológica.

La maniobra

De acuerdo a la investigación judicial, en 2017, cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Planeamiento, Zuccotti obligó a un empleado del área de Obras Sanitarias a modificar en el sistema informático municipal la categorización de dos lotes de su propiedad.

La modificación permitió que los terrenos figuraran como si contaran con servicio medido de agua, lo que derivó en un menor pago de la tasa correspondiente.

A partir de esa maniobra, el ex funcionario dejó de pagar 162.687,79 pesos entre enero de 2018 y diciembre de 2020, monto que actualizado a marzo de 2023 asciende a casi un millón de pesos, según los cálculos incorporados a la causa.

Condena para el empleado

El empleado de Obras Sanitarias que realizó la modificación en los registros también fue condenado en el marco del mismo acuerdo abreviado. En su caso, recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos, al haber alterado los datos en el sistema municipal.

Según se estableció durante el proceso, el trabajador actuó bajo presión del entonces funcionario.

Observación del juez

Al dictar la sentencia, el juez Calleja manifestó su desacuerdo con el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público Fiscal, especialmente por la falta de una reparación económica en favor de la Municipalidad de Victoria.

Por ese motivo, el magistrado dispuso remitir la sentencia a las autoridades municipales para que evalúen la posibilidad de iniciar acciones judiciales para reclamar la reparación del perjuicio económico.

En sus fundamentos, Calleja sostuvo que, si bien el monto involucrado no reviste una gran magnitud económica, los hechos afectan el normal funcionamiento de la administración pública.

Además, remarcó que este tipo de conductas contribuyen al descreimiento de la sociedad en sus representantes políticos, al tiempo que generan “desazón” entre los contribuyentes cuando quienes ocupan cargos públicos aprovechan su posición para obtener beneficios personales.

Trayectoria y antecedentes

Zuccotti, de 74 años, es dirigente del radicalismo, oriundo de Buenos Aires y radicado desde hace décadas en Victoria. Integró el gabinete municipal entre diciembre de 2015 y febrero de 2018, durante la gestión de Maiocco.

Su salida del cargo se produjo en medio de un escándalo vinculado a un episodio ocurrido en la planta potabilizadora, cuando trabajadores municipales arrojaron al río una garrafa con gas cloro utilizada en el lugar. El hecho derivó en la muerte de un niño de 11 años que aspiró el gas, lo que motivó una investigación judicial.

Ese caso también generó polémica cuando el entonces intendente dispuso una partida presupuestaria para cubrir los honorarios de los abogados de los funcionarios involucrados.

Paradójicamente, Zuccotti se había caracterizado durante años por realizar numerosas denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción, muchas de las cuales terminaron archivadas en la Justicia.