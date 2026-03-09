El exfuncionario Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, víctimas de la tragedia vial ocurrida el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay.

La sentencia fue anticipada por el juez Darío Crespo, quien además dispuso la inhabilitación especial para conducir por nueve años, indicó El Once. Ruiz Orrico fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Durante la extensa lectura del adelanto del veredicto, que se prolongó por alrededor de dos horas, el magistrado sostuvo que quedó acreditada la “gravísima imprudencia” del acusado. Según explicó, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial, de noche, en una ruta sin iluminación y tras haber ingerido una considerable cantidad de alcohol, circunstancias que exigían mayor prudencia al volante.

El juez señaló que el acusado invadió el carril contrario, una de las maniobras más peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito. “Se constituyó como un obstáculo imprevisto e inevitable para quien circulaba en sentido contrario”, sostuvo Crespo.

Asimismo, el magistrado remarcó que la conducta de las víctimas no influyó en el resultado del accidente, más allá de que los jóvenes no llevaban colocado el cinturón de seguridad. “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en que transitaban”, afirmó.

Reconocimiento del acusado

Durante el proceso, Ruiz Orrico reconoció el hecho y pidió disculpas a las familias de las víctimas, manifestando su profundo pesar por el daño causado y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el juez señaló que la confesión no fue determinante por sí sola, sino que debía contrastarse con el conjunto de pruebas reunidas en la investigación.

En ese sentido, Crespo aseguró que el cúmulo de evidencias es contundente y permite reconstruir lo sucedido aquella madrugada. “Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad del acusado como único y exclusivo responsable de las muertes”, expresó.

El magistrado también se dirigió a los familiares de las víctimas, a quienes les reconoció que el proceso judicial no puede reparar el dolor por las pérdidas. A la vez, destacó que los padres de los jóvenes declararon con gran entereza durante el juicio, sin manifestaciones de venganza y reclamando justicia con respeto.

“La invasión antirreglamentaria del carril contrario fue la única causa del accidente”, enfatizó. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos a su trabajo en el frigorífico”, agregó.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

De acuerdo con la investigación judicial, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro trabajadores de un frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

El choque provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su jornada laboral.

El caso generó una fuerte repercusión pública en la provincia y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.