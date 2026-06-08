Concursos docentes en Victoria
La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente de Nivel Superior, para cubrir horas cátedras de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer Llamado, por el término de 5 días hábiles desde el 13 al 17 de Mayo, según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, correspondientes a la Tecnicatura Superior en Gastronomía que se dicta en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo de Gral. Ramírez.
2do. Año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía- Res 1098/15 CGE
04hs – “Informática II” – STF – Jueves de 17:20 a 19:20hs-
U.C. formato Asignatura – Resolución 157/18 JC –
Profesor/Técnico/Profesional de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos, Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos.
Bioinformática. Tecnología.
04hs – “Práctica Profesionalizantes II” – STF – Jueves de 14:30 a 17:10hs-
U.C. formato Práctica – Resolución 157/18 JC –
Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef. Gestión Gastronómica. Gastronomía orientación Administración y Gestión. Superior en Emprendimientos Gastronómicos. Gestión Gastronómica. Gestión de Empresas de Gastronomía.
Alimentos. Alimentación.
3er. Año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía- Res 1098/15 CGE
03 hs – “Gastronomía” – STF – Jueves de 18:40 a 20:50hs.
U.C. formato Asignatura – Resolución 157/18 JC-
Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.
03 hs – “Catering” – STF – Jueves de 17:20 a 18:40hs.
U.C. formato Asignatura – Resolución 359/17 JC-
Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.
Los interesados deberán presentar simultáneamente en la Institución Educativa sito en Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá y la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo sito en calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre de Gral. Ramírez, de 18:00 a 21:00 Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, de 18 a 21 hs.
Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado Jornada Completa en la Escuela Nº48 “Nicolás Avellaneda “ , un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno mañana en la Unidad Educativa Nº17 “Huellitas” y un cargo de Maestro de Música turno rotativo en la Escuela Primaria Nº6 “Florentino Amaghino”, ambos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 15 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.
Dirección Departamental de Escuelas de Escuelas de Victoria Comunica que por Resolución 1428/17 CGE se convoca Concurso Extraordinario para cubrir con carácter Interino o Suplente los cargos de Supervisor Escolar de Zona de Nivel Inicial, Nivel Primario, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física, Educación Tecnológica, Artes Visuales y Educación Musical, de acuerdo a los Artículos 12º, 29º, 38º, 80º, 81º, 83º y 84º del Reglamento de Concursos – Resolución Ministerial N 1366/18 M.T., que homologa el Acuerdo Paritario de agosto de 2017, el cual modifica parcialmente la Resolución Nº 1000/13 C.G.E.- Disponer que la inscripción se realizará a desde el 14 al 24 de Mayo de 2019, a través de la página web del Consejo General de Educación (SIED) www.entrerios.gov.ar/sied. .El docente aspirante deberá presentar en la Dirección Departamental de Escuelas, la siguiente documentación:
+. formulario de inscripción por duplicado.
+ antecedentes culturales originales y copias autenticadas, registrados en el sistema «en línea”. Las solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de cierre de inscripción, serán rechazadas sin más trámites.- (Resolución N 1366/18 CGE, que homologa el Acuerdo Paritario del 04/08/17, que modifica la Resolución N 1000/13 CGE, Art. 889),
En caso de no presentar la documentación impresa (Planilla de inscripción y acciones de formación docente, si registra), la misma no será evaluada.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día miércoles 15 de mayo del corriente de 18 a 20 hs. por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación:
Profesorado de Educación Inicial
-Práctica Docente IV (Perfil generalista)
– Oralidad, Lectura, escritura y TIC (perfil TIC)
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
– Oralidad, Lectura, escritura y TIC (perfil TIC)
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
– Problemática del Análisis Matemático I
Profesorado de Educación Secundaria en Geografía
– Geografía económica
– Geotecnología
– Práctica Docente IV (Perfil Disciplinar)
Profesorado de Educación Secundaria en Historia
– Oralidad, Lectura, escritura y TIC (perfil TIC)
– Historia de las Ideas
– Historia de las Ideas II
Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse.
La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 15 de mayo a las 15 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:
*01 H. Música en 1ro 1ra – STF – Días: miércoles 12.05 a 12.45.-
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.