Escuela Secundaria Nº 1

La Rectoría de la Escuela Secundaria y Superior N°1 Raúl Trucco informa que, por el término de 5 días hábiles, a partir de 18/04/18 se encuentra en exhibición el Orden de Prelación provisorio para las siguientes cátedras del Profesorado de Artes Visuales:

03 hs. de Oralidad, lectura, escritura y TIC (perfil TIC), 1º año

03 hs. Práctica Docente IV Residencia, 4to. Año

03 hs. Práctica Docente III 3er. Año

Pasar por secretaría del establecimiento, en el horario de 17:00 a 21:00hs.

Escuela de Música

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música J. J. de Urquiza convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod.1471/16 CGE, a partir del 19/04/18 y por 3 (tres) días hábiles (segundo llamado):

Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, Plan Resol. 977/17 CGE:

02 hs. Instrumento II: Percusión (taller), 2do. año U (SCV). Perfil: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: días miércoles de 16:50 a 18:10hs.

Los interesados deberán pasar por la Institución, sita en Abásolo 39, en el horario de 15:00 a 20:30 para presentar ficha de inscripción (Resol. 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro de título en Dirección de Recursos Humanos (Resol. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

Escuela Normal

La Rectoría de la Escuela Normal Superior O. Magnasco, convoca según Resol. Nº2300/12 C.G.E. y Resol.1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del 20/04/18, las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

Profesorado de Educación Inicial Resol. N°4165/14 CGE

1er. Año

03 hs Pedagogía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación y homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Jueves 18:00 a 18:40-18:40 a 19:20. Viernes: 17:0 a 17:50.

03 hs. Ciencias Sociales y su Didáctica I (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Miércoles de 21:00 a 21:40-21:40 a 22:20 -22:20 a 23:00.

2do. Año

02 hs. Ciencias Naturales, Educación Tecnológica y sus Didácticas (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil Educación Tecnológica: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos. Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad. Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica. (Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro años). Miércoles de 21:00 a 21:40- 21:40 a 22:20.

3er. Año

02 hs. Tic y Educación Inicial (S.C.V.) Profesor de/en: Informática. Computación, sistemas. Sistemas de información. Sistemas de Computación. Educación Secundaria en/de Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Análisis de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Miércoles de 18:40 a 19:20-19:30 a 20:10.

4to. Año

02 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años). Lunes 21:00 a 21:40- 21:40 a 22:20.

Profesorado de Educación Primaria Resol. N°4170/14 CGE

1er. Año

01 h. Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: lunes 21,00 a 21,40.

04 hs. Lengua, Literatura y su Didáctica I (S.T.F.) Perfil: Perfil Lengua: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Martes 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20. Miércoles 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50.

3er. Año

02 hs. Educación Tecnológica y su Didáctica (S.C.V.) Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos. Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad. Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica. (Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro años). Martes 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20.

03 hs. Sociología de la Educación (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación y homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Miércoles 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20- 19:30 a 20:10.

Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual Resol. N°0976/17 CGE-

1er. Año

03 hs. Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Jueves 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20- 19:30 a 20:10.

04 hs. Problemáticas Contemporáneas de la Educación Especial (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Jueves 20:10 a 20:50- 21:00 a 21:40. Viernes 21:00 a 21:40- 21:40 a 22:20.

2do. Año

03 hs. Filosofía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión. Filosofía y Ciencias Sagradas. Licenciado de/en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología. Martes 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50- 20:50 a 21:40.

02 hs. Historia Social y política argentina y Latinoamericana (S.T.F.) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Lunes 19:30 a 20:10-20:10 a 20:50.

03 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años). Viernes 18:40 a 19:20- 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50.

4to. Año Resol. 298/10 CGE

03 hs. Aportes de las Tecnologías en sujetos con discapacidad intelectual (S.T.F.) Perfil: Informática, Educación Tecnológica, Computación o Psicopedagogía, Ciencias de la Educación, Pedagogía c/u, Lengua + facilitador Tics. Miércoles 18:40 a 19:20- 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50.

Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura Resol. N°759/14 CGE

2do. Año

02 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años). Viernes 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20.

Profesorado de Educación Secundaria en Historia Resol. N°765/14 CGE

2do. Año

03 hs. Economía Política (S.C.V.) Profesor de/en Economía u homólogos. Ciencias económicas u homólogos. Contabilidad u homólogos. Ciencias Económicas y contabilidad. Ciencias jurídicas y contables.Economía y Gestión de las organizaciones u homólogos. Economía y sociología. Licenciado de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos antes mencionados. Licenciado de/en: Comercialización. Administración. Ciencias administrativas. Administración de Empresas. Organización y Técnica bancaria. Especialización derecho de la integración Económica. Economía Política. Economía Marítima. Comercio internacional. Organización de empresas. Administración de organizaciones. Contador público nacional. Martes 17:10 a 17:50- 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20.

3er. año

04 hs. Práctica Docente III (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil disciplinar: Profesor de/en Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y ciencias jurídicas y sociales. Historia y ciencias jurídicas, políticas y sociales. Historia y ciencias jurídicas. Castellano, literatura e historia. Historia y geografía. Historia y latín. Ciencias políticas y sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos antes mencionados. Licenciado de/en: Ciencias políticas y diplomáticas. Ciencias antropológicas. Antropólogo. Jueves 17:10 a 17:50- 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20.

Profesorado de Educación Secundaria en Geografía Resol. N°766/14 CGE

3er. Año

03 hs. Análisis y Organización de las Instituciones Educativas (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación y homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Lunes 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50- 21:00 a 21:40.

03 hs. Sociología de la Educación (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación y homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Miércoles 18:40 a 19:20-19:30 a 20:10-20:10 a 20:50.

Profesorado de Educación Secundaria en Física Resol. N°758/14 CGE

2do. Año

03 hs. Práctica Docente II (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil disciplinar: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Jueves 20:10 a 20:50- 21:00 a 21:40.

3er. Año

04 hs. Fenómenos ondulatorios (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Lunes 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20 martes 21:00 a 21:40- 21:40 a 22:20.

03 hs. Didáctica de la Física (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Lunes 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50- 21:00 a 21:40.

04 hs. Fenómenos Eléctricos y Magnéticos (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Martes 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50. Viernes 20:10 a 20:50- 21:00 a 21:40.

03 hs. Epistemología de la Física (S.T.F.) Perfil: Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Viernes 18:00 a 18:40- 18:40 a 19:20- 19:30 a 20:10.

Profesorado de Educación Secundaria en Química Resol. N°762/14 CGE

2do. Año

02 hs. Física II (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, física y Cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos antes mencionados. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Lunes 21:00 a 21:40-21:40 a 22:20.

03 hs. Práctica Docente II (Equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Viernes 17:10 a 17:50- 18:00 a 18:40.

3er. Año

03 hs. Epistemología de la Química (S.T.F.) Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Miércoles 16:30 a 17:10- 17:10 a 17:50- 18:00 a 18:40.

03 hs. Didáctica de la Química (S.T.F.) Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Miércoles 18:40 a 19:20-19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50.

03 hs. Práctica Docente III (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil disciplinar: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Jueves 19:30 a 20:10- 20:10 a 20:50-21:00 a 21:40.

Por informes y entrega de la documentación, concurrir a la secretaría del establecimiento, en Avenida Centenario N°288 en el horario de 15:30 a 19:30hs.

Instituto Benavento

La Rectoría del Instituto Superior Gaspar L. Benavento convoca a concurso por Resol. Nº2300/12CGE y Resol. 836/17 CGE., primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto (Designación Docente por Proyecto), por el término de 5 días hábiles, desde el jueves 19/04/18 hasta el miércoles 25/04/18 el siguiente espacio:

Tecnicatura Superior en Enfermería: Resol. Nº0620/15 CGE.

1er año: 02hs, UDI, STF, viernes de 18:00 a 19:20. Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en Matemática; en Física; en Matemática y Física.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional. Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs, tel.: 03436 422878.

Escuela Municipal de Música

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música «J. J. de Urquiza» informa que se encuentra en exhibición el orden de la prelación de las siguientes horas cátedras:

– Análisis Musical I

– Música Argentina y Latinoamericana

– Práctica de Conjunto Instrumental

Los interesados podrán pasar por la Institución sita en Abásolo 39, en el horario de 15.00 a 20.30 hs para su notificación.

Escuela de Educación Técnica N°1 Dr. Pedro Radío

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día lunes 23 de abril de 2018, a las 15.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*01 Cargo Maestro Ciclo Básico de 1ro 5ta (STF) / Turno mañana

*01 H. Formación Ética y Ciudadana de 1ro 4ta (STF) / Miércoles 17.45 a 18.20 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

Escuela de Educación Técnica N°1 Dr. Pedro Radío

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día martes 24 de abril de 2018, a las 9.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*02 Hs. Música de 2do 1ra (STF) / Viernes 7.45 a 9.05 Hs.

*02 Hs. Música de 2do 2da (STF) / Miércoles 9.15 a 10.35 Hs.

*02 Hs. Música de 3ro 1ra (STF) / Viernes 9.15 a 10.35 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.