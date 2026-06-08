Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Educación Física turno rotativo en la Escuela Primaria Nº1 “Francisco N. Laprida” y un cargo de 10 Hs. cátedra de Maestro de Música turno mañana en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, ambos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 18 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

CONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día viernes 18 de mayo de 2018, a las 15.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*04 Hs. Electrotecnia en 5to Mca (STF) / Martes 15.00 a 16.20 / Jueves 13.30 a 14.50 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

CONVOCATORIA

El Equipo de Conducción de la Escuela Secundaria Nº 4 “Elsa Capatto de Trucco”, convoca para cubrir horas cátedras según normativa vigente, Resolución N° 1000/13, el día viernes 18 de mayo a las 08,00 hs, en el Establecimiento, sito en M.O. de Basualdo 522:

02 HS FISICA 5° 1era STF TURNO TARDE

MIÉRCOLES 14:45 a 16:05

02 HS QUIMICA 4° 4ta STF TURNO TARDE

MIÉRCOLES 16:15 a 17:35

02 HS QUIMICA 5° 4ta STF TURNO TARDE

LUNES 13:15 a 14:35

Se recuerda a los interesados que deben concurrir a la convocatoria munidos de la documentación correspondiente.