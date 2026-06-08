Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº1 “Francisco Laprida”, un cargo de Maestro de Artes Visuales turno rotativo en la Escuela Primaria Nº6 “Florentino Ameghino” compartido con la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” (2º llamado) y un cargo de Maestro de Grado de Jornada Completa en la Escuela Primaria Nº48 “Nicolás Avellaneda”, todos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día lunes 14 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

DESCONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” desconvoca:

*01 H. Música (STF) 1ro 1ra – Miércoles 12.05 a 12.45 Hs.

Convocatoria

(Segundo llamado)

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día Lunes 14 de mayo de 2018, a las 15 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*01 H. Música (STF) 1ro 3ra – Miércoles 17.40 a 17.45 Hs.

*01 H. Música (STF) 1ro 4ta – Jueves 17.45 a 18.20 Hs.

*01 H. Música (STF) 1ro 1ra – Miércoles 12.05 a 12.45 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

LLAMADO A CONCURSO N° 17/18

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo en el Nivel Superior, de acuerdo a la reglamentación vigente por el término de 3 días hábiles con presentación de Proyectos según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE y Res.1280/15 CGE.-

Declarado sin aspirante el Artículo 80, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución Carpetas y Proyectos de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (FI)

3ero. Año del Profesorado de Educación Secundaria en Química- Res 762/14 CGE

• 03hs – “Físico Química” – Lunes de 18 a 20hs.

PERFIL: Profesor/a de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero.

Profesor/a de/en:

Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero.

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 14 al 16 de Mayo de 18 a 21hs.

LLAMADO A CONCURSO N° 19/18

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer Llamado, por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al

2do. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 4798/15 CGE

• 03hs “Filosofía” – STF – Miércoles de 20:40 a 22:40hs

PERFIL: Profesor/a de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u Homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión.

Licenciado de/en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología.

• 05hs “Procesos y Tecnologías II” – STF – Martes de 18 a 20hs y Miércoles de 18 a 19:20hs

PERFIL: Profesor/a de/en: Tecnología u homólogos. Educación Tecnológica u homólogos. Enseñanza Técnica en electricidad. Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (con título de base de nivel superior no inferior a 4 años) en las especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas. Electricidad. Mecánica. Electromecánica. Bioingeniería.

Construcciones electromecánicas. Construcciones mecánicas.

Licenciado de/en: Tecnología. Sistemas u homólogos. Sistemas de la información u homólogos. Biotecnología.

Bioingeniería. Ingeniero electromecánico. Ingeniero eléctrico. Ingeniero en Sistemas. Ingeniero Civil. Ingeniero en Construcciones. –

4to. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 2311/01 CGE

• 04hs “Tecnología de la Gestión” – STF – Jueves y Viernes de 20 a 22hs-

PERFIL: Profesor/a de/en: Tecnología u homólogos. Educación Tecnológica u homólogos. Enseñanza Técnica en electricidad. Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (con título de base de nivel superior no inferior a 4 años) en las especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas. Electricidad. Mecánica. Electromecánica. Bioingeniería.

Construcciones electromecánicas. Construcciones mecánicas.

Licenciado de/en: Tecnología. Sistemas u homólogos. Sistemas de la información u homólogos. Biotecnología.

Bioingeniería. Ingeniero electromecánico. Ingeniero eléctrico. Ingeniero en Sistemas. Ingeniero Civil. Ingeniero en Construcciones. –

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 26 de abril al 04 de Mayo de 18 a 21hs.

LLAMADO A CONCURSO N° 20/18

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir un Cargo Inicial con carácter Suplente Termino Fijo, de acuerdo a la reglamentación vigente Segundo Llamado por el término de 3 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al:

1 Cargo de Preceptoria – Turno Noche (04:30hs reloj) –

Res 4789/15- Art. 41 y 42.-

Requisitos: Contar con Título de Profesor de cuatro años en cualquier disciplina y acreditar Antecedentes académicos específicos en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Normativa del Nivel, Mediación y Convivencia, Cultura Juveniles, Derechos Humanos, Participación, Democracia y Ciudadanía, Preservación del Ambiente.- (Res 2300/12-Art. 20)

2do. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 4798/15 CGE

• 03hs “Física I” – STF – Viernes de 20 a 22hs-

PERFIL: Profesor de/en: Física u Homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Licenciado en Biotecnología.

Ingeniero de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero.

1er. Año del Profesorado de Educación Secundaria en Química- Res 762/14 CGE

• 03hs- “Práctica Docente I” – Perfil Generalista – Miércoles de 20 a 22hs.-

PERFIL: Profesor/a de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

• 03hs- “Práctica Docente I”- Perfil Disciplinar – Miércoles de 20 a 22hs.-

PERFIL: Profesor/a de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero.

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 14 al 16 de Mayo de 18 a 21hs.-

CONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del 14 de mayo de 2018 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL –Resoluc. N° 302/17 JC Plan 4165/14 CGE-

1er. Año

04 hs. Matemática y su Didáctica I (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50 y miércoles de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

2do. Año

03 hs. Matemática y su Didáctica II (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22.20-22,20 a 23,00.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA –Resolución N° 307/17 JC Plan 4170/14 CGE-

1er. Año

04 hs. Matemática y su Didáctica I (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: jueves de 21,00 a 21,40-21,40 a 22.20 y viernes de 21,40 a 22.20-22,20 a 23,00.

2do. Año

03 hs. Matemática y su Didáctica II (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: viernes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

3er. año

02 hs. Matemática y su Didáctica III (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: martes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22.20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL –Resolución N°330 JC Plan 0976/17 CGE-

1er. Año

03 hs. Matemática y su Didática (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50 y miércoles de 21,00 a 21,40.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Orientación en Discapacidad Intelectual –Resolución Nº 517/17 JC Plan 298/10 CGE-

3er. año

03 hs. Matemática y su Didáctica II (STF) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemáticas y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Día: miércoles de 21,40 a 22,20 y jueves de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.

CONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del 14 de mayo de 2018 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA –Resolución N°348/17 JC Plan 765/14 CGE-

4º año

03 hs. Procesos Sociales, Políticos, Económicos y Culturales Contemporáneos II (STF) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano, Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Día: lunes de 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40-21,40 a 22,20 y

04 hs. Procesos Sociales, Políticos, Económicos y Culturales Americanos III (STF) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano, Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Día: martes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50 y jueves de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.

CONVOCATORIA

2do llamado

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día lunes 14 de mayo de 2018, a las 9.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*01 H. Música (STF) 1ro 1ra – Miércoles 12.05 a 12.45 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.