Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir dos cargos de Maestro de Grado de Jornada Simple turno mañana, uno en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” y uno en la Escuela Primaria Nº13 “Florencio Varela” Distrito Rincón de Nogoyá y un cargo de Maestro de Artes Visuales turno rotativo en la Escuela Primaria Nº6 “Florentino Ameghino” compartido con la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, todos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 11 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

CONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela municipal de Música “J.J. de Urquiza convoca a cubrir las horas cátedras, según Resolución N°1000/13, que a continuación se detallan, para el día:

14 de Mayo a las 12:00 hs

*01 horas de Practica de Conjunto Instrumental I 1° año Formación Básica Música . S.C.V. , Turno Mañana Día:

viernes : 9;00 hs a 9:40hs

01 horas de Practica de Conjunto Instrumental II 2° año Formación Básica Música. S.C.V. , Turno Mañana Día:

Viernes : 10:20 hs a 11:00hs

01 horas de Practica de Conjunto Instrumental III 3° año Formación Básica Musica. S.C.V., Turno Mañana Día:

Viernes : 9::40 hs a 10:20hs

*01 horas de Practica de Conjunto Instrumental I 1° año Formación Básica Musica. S.C.V., Turno tarde Día:

Martes : 16:40 hs a 17:20hs

*01 horas de Practica de Conjunto Instrumental II 2° año Formación Básica Musica. S.C.V., Turno tarde Día:

Martes : 17:20 hs a 18:00hs

*01 horas de Practica de Conjunto Instrumental III 3° año Formación Básica Musica . S.C.V., Turno tarde Día:

Martes : 18:00 a 18.40

*02 horas de Practica de Conjunto vocal -Instrumental I 1° año Fapic . en Música con Orientación en Instrumento .S.C.V., Turno tarde Día:

Miércoles : 19:00 a 19.40

jueves: 19:00 a 19;40

*03 horas de Practica de Conjunto vocal Instrumental II 2° año Fapic . en Música con orientación en Instrumento. S.C.V., Turno tarde Día:

Jueves : 19: 40 a 20:20

20:20 a 21:00

Viernes 20.40 a 21.20

*03 horas de Practica de Conjunto vocal –Instrumental III 3° año Fapic . en Música con orientación en Instrumento S.C.V., Turno tarde Día:

Miércoles 19:40 a 20:20

20,20 a 21:00

Viernes 20:00 a 20:40

Los interesados deberán concurrir al establecimiento sito Calle Abasolo N|39 provistos de la documentación correspondiente, credencial de puntaje, D.N.I.y constancia de personal de la casa.

CONVOCATORIA

La Rectoría de la E .E. T N°1. “Dr. Pedro Radío” situada en calle España 474, de la ciudad de Victoria, E. Ríos , llama a concurso docente para el viernes 11 de mayo de 2018 a las 15 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según normativa vigente Resol 1000/13 y Resol 300/13 del C.G.E. con toma de posesión inmediata, para cubrir:

06 hs. Matemática 3° 2° (STF)

Horario: Lunes de 10:45 a 12:05 hs.

Miércoles de 10:45 a 12:05 hs.

Viernes de 7:45 a 9:05 hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, D.N.I y la documentación correspondiente.