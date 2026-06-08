La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día miércoles 02 de mayo de 2018, a las 15.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*03 Hs. Proyecto Practica Profesionalizantes Química en 6to Química (STF) / Viernes 7.45 a 9.55 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

OTRO

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria comunica que la Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación convoca a : Concurso y Acto de Adjudicación para la cobertura del cargo de Supervisor de Zona 1 de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, Departamentos: PARANA (Sede) y Diamante, en carácter de Interino según Resolución 1000/13 CGE artículo 141° a realizarse en Jurado de Concursos del Consejo General de Educación el día 3 de mayo de 2018 a la hora 11,00 hs.

Determinar que el cargo mencionado precedente deberá atender los servicios educativos de Nivel Secundario, dependientes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos conforme lo dispone el Artículo 1º de la Resolución Nº 0222/16-C.G.E.