La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol.1000/13 C.G.E para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el Jueves 17/10/2019 en el siguiente horario:

3° llamado a las 17:30 hs

2 HS – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4° TGO – Turno Mañana– STF – Martes de 10:50 a 11:30 y de 11:30 a 12:10 hs

3 HS – PROCESOS PRODUCTIVOS 5° TGO Turno Mañana – STF Martes de 07:10 a 07:50; 07:50 a 08:30 y de 08:30 a 09:10 hs –

2 HS – TECNOLOGÍA DE GESTIÓN 6° TGO Turno Mañana – STF Martes de 09:20 a 10:00 y de 10:00 a 10:40 hs –

3 ° llamado a las 18:00 hs

6 HS – STE CARPINTERIA 1°1° – Turno Tarde – STF Jueves de 14:00 a 18:30 hs

12 HS – STE CARPINTERIA 2°1° Turno Tarde – STF Miércoles de 13:20 a 17:40 hs – Viernes de 13:20 a 17:40 hs-

Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora consignados con D.N.I., Credencial de puntaje, Formulario Unificado, constancia de antigüedad de Sage, publicación del concurso y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento (todo por duplicado), en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

En caso de no cubrirse con credencial, se entregaran las bases con las bases con los requisitos para la Presentación de Proyectos (ART 146-147 de la Res. 1000/13 y Carpeta de Antecedentes en el mismo acto concursal a todos los aspirantes.

La Rectoría de la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día Lunes 22 de octubre de 2019 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 8:00 horas:

3 horas de Psicología en 4º “B” – T.T. – STF – Lunes: 17:55 a 18:35 hs. / Martes: 13:40 a 15:00 hs. /

Los/as interesados/as deberán presentarse en la sede del establecimiento, sita en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, munidos de credencial de puntaje vigente, Formulario Unificado, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y si correspondiera constancia de personal del establecimiento (todo por duplicado).