Concursos docentes
Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE, el cargo de Rector Suplente Término Fijo (S.T.F.) turno mañana de la Esc. Sec .Nº11 “ Valentina Paez ”con anexo multiaño (sede Escuela Primaria Nº17 “ C del Uruguay “ ) para el día Miércoles 16 de Octubre del 2019 a las 13:00 Hs en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.
Los interesados deben presentarse munidos de la documentación correspondiente.
Exhibición orden de Prelación de Nivel Superior
La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día miércoles 16 de octubre del corriente de 18 a 20 hs. por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación:
Profesorado de Educación Inicial
– Taller de Problemáticas transversales
Profesorado de Educación Primaria
– Problemáticas Contemporáneas de la Educ. Primaria
Profesorado de Educación Especial
– Ciencias Naturales y su Didáctica II
Profesorado de Educ. Secundaria en Física
– Análisis y Organización de las Instituciones Educativas
– Derechos Humanos: Ética y Ciudadanía
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
– Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (Perfil: TIC)
– Práctica Docente II (Perfil: Generalista)
– Sujetos de la Educación Secundaria
– Psicología Educacional
– Filosofía
Profesorado de Inglés
– Gramática Inglesa I
Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse.
La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 17 de Octubre a las 8.15 hs, según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13 del C.G.E., para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:
*03Hs. Inglés (5to Mca.) – STF – Martes 16:30 a 17:10hs. – Jueves de 16.30 a 17:40hs.
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y constancia de Personal de la Casa en caso de serlo.