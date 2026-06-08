Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE, el cargo de Rector Suplente Término Fijo (S.T.F.) turno mañana de la Esc. Sec .Nº11 “ Valentina Paez ”con anexo multiaño (sede Escuela Primaria Nº17 “ C del Uruguay “ ) para el día Miércoles 16 de Octubre del 2019 a las 13:00 Hs en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.

Los interesados deben presentarse munidos de la documentación correspondiente.

Exhibición orden de Prelación de Nivel Superior

La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día miércoles 16 de octubre del corriente de 18 a 20 hs. por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación:

Profesorado de Educación Inicial

– Taller de Problemáticas transversales

Profesorado de Educación Primaria

– Problemáticas Contemporáneas de la Educ. Primaria

Profesorado de Educación Especial

– Ciencias Naturales y su Didáctica II

Profesorado de Educ. Secundaria en Física

– Análisis y Organización de las Instituciones Educativas

– Derechos Humanos: Ética y Ciudadanía

Profesorado de Educación Secundaria en Matemática

– Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (Perfil: TIC)

– Práctica Docente II (Perfil: Generalista)

– Sujetos de la Educación Secundaria

– Psicología Educacional

– Filosofía

Profesorado de Inglés

– Gramática Inglesa I

Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 17 de Octubre a las 8.15 hs, según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13 del C.G.E., para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*03Hs. Inglés (5to Mca.) – STF – Martes 16:30 a 17:10hs. – Jueves de 16.30 a 17:40hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y constancia de Personal de la Casa en caso de serlo.