La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día viernes 11 de octubre a las 18. hs, según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 H. Artes Visuales en 1ro 1ra (STF) – Días Lunes 11.25 a 12.05

*02 Hs. Artes Visuales en 2do 3ra (STF) – Días Viernes 15 a 16.20

*02 Hs. Artes Visuales en 2do 4ta (STF) – Días Martes 16.30 a 17.45

*02 Hs. Artes Visuales en 3ro 3ra (STF) – Días Viernes 11.25 a 12.45

*02 Hs. Artes Visuales en 3ro 4ta (STF) – Días Miércoles 16.30 a 17.45

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y constancia de Personal de la Casa en caso de serlo.

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el martes 15 de Octubre los siguientes espacios curriculares por 05 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

PROFESORADO DE ARTES VISUALES: Res. N° 978/17 CGE, Res. N° 360/17 JC, Res. N° 358/17 JC. Toma de posesión inicio ciclo lectivo 2.020.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: Seminario Taller. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la de la EGB y la Educación Polimodal en Biología, Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas o Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (Con título de base de Profesor no menor de cuatro años). Día y Horario de dictado: Jueves de 18,20 a 20,20 horas.

HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Historia y Ciencias Sociales. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Viernes de 20,20 a 22,20 horas.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Viernes de 18,20 a 20,20 horas.

ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD III: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Profesor Nacional en Pintura. Arquitecto. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Lunes de 20,20 a 22,20 horas.

LENGUAJE VISUAL III: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Profesor Nacional en Pintura. Arquitecto. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Miércoles de 18,20 a 20,20 horas.

PRODUCCIÓN EN EL PLANO III: GRABADO: Taller. 3º Año. Anual. 6 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Grabado Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en Grabado), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Grabado. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Martes de 18,20 a 22,20 horas.

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y DIGITAL: Taller. 3º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Profesor Nacional en Pintura. Arquitecto. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 20,20 a 23,00 horas.

DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES I: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Profesor Nacional en Pintura. Arquitecto. Profesor Nacional en Pintura. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Lunes de 18,20 a 20,20 horas.

PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE III: Taller. 3º Año. Cátedra Compartida. 6 horas cada uno. Anual. STF. PERFIL GENERALISTA: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. PERFIL DISCIPLINAR: Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Profesor Nacional en Pintura. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Miércoles de 20,20 a 23,00 horas.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el martes 15 de Octubre los siguientes espacios curriculares por 05 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Res. N° 976/17 CGE, Res. N° 330/17 JC y Res. N° 145/18 JC. Toma de posesión inicio ciclo lectivo 2.020.

DERECHOS HUMANOS: ÉTICA Y IUDADANÍA: Asignatura. 4º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Abogado. Escribano. Día y Horario de dictado: Jueves de 18,20 a 20,20 horas.

ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Seminario. 4º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento delos títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Miércoles de 20,20 a 23,00 horas.

MULTIDISCAPACIDAD: Asignatura. 4º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 20,20 a 23,00 horas.

PROBLEMÁTICAS DEL LENGUAJE: Asignatura. 4º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo de conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Martes de 18,20 a 20,20 horas.

EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS (TALLER): Taller. 4º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Lunes 18,0 a 20,20 horas.

PRÁCTICAS DOCENTES IV: Taller. 4º Año. Anual. STF. Cátedra Compartida. 10 horas cada uno. PERFIL GENERALISTA: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. PERFIL DISCIPLINAR: Requisitos: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Psicomotricidad. Terapia Ocupacional. Día y Horario de dictado: Miércoles de 18,20 a 20,20 horas.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.