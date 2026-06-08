Concursos docentes
COSTA GRANDE
La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” de Costa Grande Departamento Diamante (CUE 3002600) con orientación en economía y administración, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras, conforme a lo dispuesto por Res. 1000/13 C.G.E. Licencia profesora Barreto, Claudia 03/10/2019 hasta el 01/11/2019
Un cargo preceptor/a STF – TM –Horario: 7:45 hs a 12:05 hs
3 hs STF Educación Física 2º Año CB
Lunes 13.20 hs a 14 hs
Martes 12.05 – 12.45 hs
12.45 – 13.20hs
3 hs STF Educación Física 1º Año CB
Miércoles 11.30 – 12.05 hs
12.05 – 12.45 hs
12.45 – 13.20 hs
Los aspirantes deberán presentarse en el local escolar – ruta provincial Nº 40 (Costa Grande ) – el día Lunes 07 de Octubre de 2019 a las 8:30 hs. – con la documentación requerida según normativa vigente.En caso de lluvia se realizará en DDE Diamante, 25 de mayo 324, a la misma hora. Teléfono 3434649830
VICTORIA
Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Música 2º llamado y un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple turno mañana en la Escuela Primaria Nº2 Guillermo Brown”, un cargo de Maestro de Educación Tecnológica turno rotativo y un cargo de Maestro de Inglés de 10 hs. cátedra turno mañana en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, todos con carácter de Suplente a termino fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día lunes 07 de octubre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.
La Rectoría de la E.E.T. N° 1 “Dr. Pedro Radio” sita en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, convoca en el marco de la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE, para cubrir con carácter suplente a término fijo por Presentación de Proyecto para el espacio de 04 hs. de “Orientación y Tutoría”
Perfil: Psicopedagogo, Psicólogo y/o Prof. de Psicología, Pedagogía y/o Ciencias de laEducación
Requisitos para la presentación del Proyecto:
1- Tener en cuenta el contexto socioeconómico donde está inserta la escuela.
2- Tener en cuenta la etapa evolutiva de los destinatarios y los problemas inherentes a su
evolución psicopedagógica.
3- Tener en cuenta el PEI Institucional y el perfil de los egresados.
4- Tener en cuenta el Proyecto presentado por el docente de la cátedra.
Los aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificaron con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y el proyecto no debe incluir datos de identificación del autor.
Para solicitar información sobre lineamientos y presentar documentación dirigirse a secretaría del establecimiento de 8:00 hs. a 17:00 hs.
Esta convocatoria se realiza durante 5 (cinco) días hábiles a partir del 07 de octubre de 2019. Los proyectos serán evaluados por el Consejo Consultivo quien se expedirá dentro de las 48 Hs. hábiles posteriores al cierre de la presentación.
La Rectoría de la EET N°1 "Dr. Pedro Radío" convoca para el día viernes 04 de
Octubre a las 15.10 hs; según normativa vigente Resol. 1000/13 y Resol.300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva
*04Hs. Hidráulica y Maquinas Hidráulicas – 6to Mca. Lunes 07.45 a 09.05Hs. – Miércoles 7.45 a 09.05Hs.
*04Hs. Laboratorio Ensayos Industriales – 6to Mca. Lunes 09.15 a 10.35Hs. – Miércoles 09.15 a 10.35Hs.
*04Hs. Dibujo de Máquinas – 6to Mca. – Lunes 10.45 a 12.05Hs. – Jueves 09.15 a 10.35Hs.
*06Hs. Resistencia y Calculo de Elementos de Maquinas – 6to Mca. Miércoles 10.45 a 12.05Hs. – Jueves 07.45 a 09.05Hs. – Viernes 7.45 a 09.05Hs.
*03Hs. Metalurgia y Materiales Construcciones Mecánicas – 5to Mca. Martes 13.30 a 14.50Hs. – Miércoles 17.45 a 18.20Hs.
*02Hs. Dibujo Técnico – 2do 4ta – Martes 10.45 a 12.05Hs.
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la
documentación correspondiente.
El Equipo de conducción de Nivel Secundario de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» CONVOCA según Res. Nº 1000/13 CGE para el día lunes 7 de octubre del corriente:
1er. llamado
8:30 hs.
1° 1a. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) lunes 9:15 a 10:35 y martes 12:05 a 12:40
1° 2da. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) martes 9:15 a 9:55 y viernes 12:05 a 13:20
1° 3ra. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) martes 8:25 a 9:05 y miércoles 10:45 a 12:05
1° 4ta. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) lunes 10:45 a 12:00 y martes 9:55 a 10:35
3° 1a. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) jueves 12:05 a 12:40 y viernes 9:15 a 10:35
3° 2da. CBC
03 hs. Inglés (S.T.F.) lunes 7:45 a 9:05 y martes 7:45 a 8:25
Los interesados deberán concurrir al establecimiento -Av. Centenario N° 288- provistos de la documentación correspondiente, de acuerdo a la normativa concursal, Res. 1000/13 C.G.E.
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 04 de octubre de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº RES 4165/14 C.G.E.
|4to. Año
|01 hs. S.T.F. TALLER DE PROBLEMATICAS TRASVERSALES (Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil: Profesor de/en: Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Según Res. 302/17 J.C.
Horario: Viernes de 21:00 a 23:00 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – Resoluc. Nº 4170/14 C.G.E.
|4to. Año
|02 hs. S.C.V. PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS DE LA EDUCACION PRIMARIA (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación u homólogos. Profesor de Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía. Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación; Profesor de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 307/17 J.C.
Horario: Lunes 17:10 a 19:20 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL con Orientación en Discapacidad Intelectual –
Resoluc. Nº 0976/17 C.G.E. RECTIF. 5733/17 C. G. E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA II (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Según Res. 330/17 J.C.
Horario: Miércoles 18:00 a 20:10 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FISICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.
|3ro. Año
|03 hs. S.T.F. ANALISIS Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Seminario)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología /Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Según Res. 314/17 J.C.
Horario: Martes 17:10 a 19:20 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMATICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.
|1er. Año
|03 hs. S.T.F. ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (Taller – Cátedra compartida)
Perfil TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología.
Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología.
Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Martes 20:10 a 22:20 h.
|2do. Año
|03 hs. S.T.F.PRACTICA DOCENTE II (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra)
Perfil Generalista: Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la» Educación u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la
Educación. Profesor de Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Viernes 18:00 a 20:10 h.
|03 hs. S.T.F. SUJETOS DE LA EDUC. SECUNDARIA (Seminario)
Perfil: Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología u homólogos. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación; Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Jueves de 18:40 a 20:50 h.
Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
CONVOCATORIA DE NIVEL SUPERIOR
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente:
Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 04 de octubre de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FISICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.
|4to. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: TALLER DE INTEGRACIÓN (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado en Biotecnología.
Ingeniero de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Según Res. 314/17 J.C.
Horario: Martes 20:10 a 22:20 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION – Resoluc. Nº 4796/15
|2do. Año
|04 hs. S.T.F. UDI: TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. (Taller)
Perfil – Prof. de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 491/17 J.C.
Horario – Lunes 19:30 a 20:50 h – Jueves 21:00 a 22:20 h.
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo.
En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288,
Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
CONVOCATORIA DE NIVEL SUPERIOR
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la Ciudad de Victoria, CONVOCA según normativa vigente: Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del Estatuto del Docente Entrerriano (según art. 18º de la Res. 2300/12) y por Art. 40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 04 de octubre inclusive las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUIMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.
|4to. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: QUIMICA Y SALUD (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C.
Horario: Miércoles 21:00 a 23:00 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMATICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. UDI: CONSTRUCCION DE MATEMATICA-CON-MEDIOS (Seminario/Taller)
Perfil: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática e Informática u homólogos. Matemática, física y cosmografía. Educación secundaria en matemática. Ciencias exactas y aplicadas. Ciencia Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química.
Informática u homólogos. Sistemas u homólogos Computación u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología.
Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencia Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Analista de Sistemas. Bioinformática.
Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/es Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Lunes 18:00 a 20:10 h.
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo.
En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288,
Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
CONVOCATORIA DE NIVEL SUPERIOR
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la Ciudad de Victoria, CONVOCA según normativa vigente: Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del Estatuto del Docente Entrerriano (según art. 18º de la Res. 2300/12) y por Art. 40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 04 de octubre inclusive las horas cátedras que a continuación se detallan:
Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL con Orientación en Discapacidad Intelectual –
Resoluc. Nº 0976/17 C.G.E. RECTIF. 5733/17 C. G. E.
|3er. Año
|03 hs. S.T.F. MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA II (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Matemática u homólogos; Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Según Res. 330/17 J.C.
Horario: Jueves 19:30 a 21:40 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUIMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.
|3ro. Año
|03 hs. S.T.F. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u Homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales.
Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 315/17 J.C.
Horario: Lunes 18:00 a 20:10 h.
“Declarado sin aspirantes el art. 80º, acto seguido se ofrecerá por art.40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80º del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art.40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40º de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (FI)”
Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes.
Proyecto de Cátedra: en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Retirar lineamientos por Secretaría.
Carpeta de Antecedentes: en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. La misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
CONVOCATORIA DE NIVEL SUPERIOR
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 04 de octubre de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMATICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.
|2do. Año
|03 hs. S.T.F. PSICOLOGIA EDUCACIONAL (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Psicología u Homólogos. Psicopedagogía. Filosofía y Psicopedagogía. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación u homólogos.
Licenciado de/en: Psicología. Ciencias de la Educación. Psicopedagogía. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Viernes 20:10 a 22:20 h.
|03 hs. S.T.F. FILOSOFIA (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas. Teología y Ciencias de la Religión.
Licenciado de/en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología. Según Res. 245/17 J.C.
Horario: Miércoles 20:10 a 22:20 h.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FISICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.
|4to. Año
|03 hs. S.T.F. DERECHOS HUMANOS: ETICA Y CIUDADANIA (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u Homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de tos títulos mencionados interiormente.
Abogado. Escribano. Según Res. 314/17 J.C.
Horario: Martes 18:00 a 20:10 h.
PROFESORADO DE INGLES – Resoluc. Nº RES 760/14 C.G.E.
|1er. Año
|03 hs. S.T.F. GRAMATICA INGLESA I (Asignatura)
Perfil: Profesor de/en: (Idioma/ Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y Literatura Inglesa.
Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés.
Traductor de/en: Inglés u Homólogos (No inferior a 4 años de duración). Según Res. 347/17 J.C.
Horario: Lunes 18:00 a 20:10 h.
Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.
Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.
La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.
La Rectoría de la Escuela S. y S. Nº 1 “Raúl Trucco” –Artes Visuales- convoca a concurso, según normativa vigente (Resolución 1000), las horas que a continuación se detallan:
-02 hs. Dibujo y Composición Visual, STF, 1º año, miércoles 12,30 a 13,50 hs.
-02 hs. Culturas y Estéticas Contemporáneas, STF, 6º año, jueves 7,45 a 9,05 hs.
-03 hs. Inglés, STF, 5º año, lunes 12,10 a 12,50 y jueves 10,45 a 12,05 hs.
-03 hs. Inglés, STF, 6º año, lunes 10,45 a 12,05 y martes 11,25 a 12,05 hs.
Los interesados presentarse en la Institución (Maipú 229) con la documentación correspondiente, el día lunes 7 de octubre, a las 10 hs.