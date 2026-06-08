RAMÍREZ

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 30 de Septiembre los siguientes espacios curriculares por 05 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Res. N° 976/17 CGE, Res. N° 330/17 JC y Res. N° 145/18 JC.

DIDÁCTICA GENERAL: Asignatura. 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Filosofía u homólogos. Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado: Martes de 16,00 a 18,00 horas.

PRÁCTICA DOCENTE I: Taller. 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Martes de 18,10 a 20,50 horas.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Educación Musical en la Escuela Primaria Nº47 “Bernardino Rivadavia” con carácter de suplente a termino fijo, un cargo vacante de Maestro Auxiliar de Nivel Inicial turno tarde en la Unidad Educativa Nº17 “Huellitas”, un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno mañana con carácter de suplente a termino fijo en la Escuela Nº19 “José Marmol” Distrito Pajonal y un cargo vacante de Maestro de Técnicas Agropecuarias en la Escuela Primaria Nº47 “Bernardino Rivadavia”. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 02 de octubre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.