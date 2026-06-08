MEROU

La Escuela Secundaria N° 61 / Anexo Esja Colonia Merou. Orientación en Economía y Administración, convoca a concurso docente el día 26/9/19 según Resol. 1000/13 CGE y Resol 300/13CGE , para cubrir las siguientes horas cátedra:

A las 9 hs: – 9 Hs Matemática en C.O. STF TM Pluriaño Resol. 125/15 CGE (lunes 10.30 a 12.30 y miércoles de 8.10 a 12.30 hs)

Presentarse en el domicilio escolar con DNI, Credencial y Constancia de personal de la casa si correspondiera.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del 25 de septiembre de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

PROFESORADO DE INGLES – Resoluc. Nº RES 760/14 C.G.E.

2do. Año

03 hs. S.T.F. SUJETOS DE LA EDUCACION (Seminario)

Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 347/17 J.C.

Horario: Miércoles de 18:00 a 20:10 h.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL con Orientación en Discapacidad Intelectual – Resoluc. Nº 0298/10 C.G.E.

4to. Año

04 hs. S.T.F. NSTITUCIONES EDUCATIVAS (Seminario)

Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Filosofía. Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía. Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos Psicología y Ciencias de la Educación Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 330/17 J.C.

Horario: Martes de 18:00 a 19:20 h. – Jueves de 19:30 a 20:50 h.

Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 26 de septiembre a las 8:30 hs; según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 Cargo MEP 12 Hs. (Circular 10/ 06) – Taller de Fundición (esp. Mecánica) Turno Mañana- Lunes, Miércoles y Jueves de 7:45 a 10:35 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.