Concursos docentes
Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Vicedirector de 1ª Categoría de Nivel Inicial en la Unidad Educativa Nº17 “Huellitas” y un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno tarde en la Escuela Primaria Nº25 “Fragata Sarmiento”, ambos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 02 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art. 40º de la Constitución Provincial.
LLAMADO A CONCURSO N° 17/18
La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras de acuerdo a la reglamentación vigente, Segundo Llamado, por el término de 3 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al
3ero. Año del Profesorado de Educación Secundaria en Química- Res 762/15 CGE
• 03hs – “FÍSICO QUÍMICA” – HORARIO: Lunes de 18 a 20hs.
PERFIL: Profesor/a de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero.
Profesor/a de/en:
Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero.
Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 27 de abril al 04 de Mayo de 18 a 21 hs.
CONVOCATORIA:
La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, segundo llamado, con presentación de carpeta de antecedentes, por el término de 3 días hábiles a partir del 27/04/18 hasta el 03/05/18 inclusive el siguiente espacio:
Tecnicatura Sup. En Gastronomía: Res. 0905/15
2do año:
03 hs, STF, Gerenciamiento y Organización de Eventos, jueves de 17.20 a 19:20. Perfil: Licenciado en Relaciones Públicas/ en Relaciones Públicas Institucionales/ en Relaciones Institucionales; Licenciado en Administración/ en Administración de Empresas/ en Relaciones Humanas/ en Gestión de Recursos Humanos/ en Relaciones Humanas/ en Relaciones del Trabajo.
02hs, STF, Personal y Relaciones Públicas, jueves de 21:00 a 22:20. Perfil: Licenciado en Relaciones Públicas/ en Relaciones Públicas Institucionales/ en Relaciones Institucionales. Licenciado en Administración/ en Administración de Empresas/ en Relaciones Humanas/ en Gestión de Recursos Humanos/ en Relaciones Humanas/en Relaciones del Trabajo.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.
Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.
CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR:
La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Resolución 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto, (DESIGNACIÓN DOCENTE POR PROYECTO) por el término de 5 días hábiles a partir del 27/04/18 hasta el 07/05/18 inclusive, el siguiente espacio:
Tecnicatura Superior en Gastronomía: Res. 0905/15 CGE
1er año: Coordinación Prácticas Profesionalizantes I, 06 hs, STF.
Perfil: Técnico Sup. En Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos; Lic. En Administración Gastronómica; Lic. En Gastronomía; Técnico Universitario En Gestión Gastronómica; Licenciado en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas; Licenciado en Gerenciamiento Gastronómico; Licenciado en Bromatología; Ingeniero en Alimentos; Técnico en Alimentos; Nutricionista.
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.
Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.
Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.