CRESPO

La Rectoría de la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día Lunes 23 de septiembre de 2019 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 13:30 horas:

5 horas de Lengua y Literatura en 3º “A” C.B.C. – TM – STF – Martes: 7:05 a 8:25 hs. / Jueves: 9:15 a 10:30 hs. / Jueves 11:55 a 12:35 horas.

4 horas de Literatura Latinoamericana en 5º “B” C.O. – TT – STF – Martes 15:50 a 16:30 hs. y de 16:40 a 17:15 hs. / miércoles: 14:20 a 15:00 – 15:10 a 15:50 hs.

4 horas de Literatura Argentina en 6º “B” C.O. – TT – STF- Martes 17:15 a 18:35 / viernes: 13:00 a 14:20 hs.

Los/as interesados/as deberán presentarse en la sede del establecimiento, sita en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, munidos de credencial de puntaje vigente, Formulario Unificado, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y si correspondiera constancia de personal del establecimiento (todo por duplicado).

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado Jornada Completa , en la Escuela Primaria Nº 48 “N Avellaneda” con carácter de suplente a termino fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día Lunes 23 de septiembre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.