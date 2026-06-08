CRESPO

La Rectoría de la Escuela Secundaria N° 74 “Profesor Walter Heinze”, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13, a las siguientes horas cátedras, para el día viernes 20 de septiembre del corriente, según el siguiente detalle:

A las 9.00 hs primer llamado y a las 9.15 hs segundo llamado

– 4 hs Educación Tecnológica 2º año «A» STF TM, jueves 11.25 a 12.45 hs y viernes 8.30 a 9.50 hs.

– 4 hs Educación Tecnológica 3º año «A» STF TM, martes 10.40 a 11.20 – 11.25 a 12.05 hs, miércoles 8.30 a 9.50 hs.

– 4 hs Educación Tecnológica 3º año «B» STF TT, martes 13.10 a 14.30 hs, viernes 16.10 a 17.30 hs.

Los/as interesados/as deberán presentarse en la sede del Establecimiento, sita en calle Jorge Heinze 275 de la ciudad de Crespo, munidos de credencial de puntaje vigente, Formulario Unificado, DNI, constancia de antigüedad en SAGE y si correspondiera constancia de personal del establecimiento (todo por duplicado).

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Educación Tecnológica turno rotativo en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” con carácter de suplente a termino fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 20 de septiembre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.