CRESPO

Dptal. Paraná. Llamado a concurso. Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario” Crespo.

La Rectoría de la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día Viernes 20 de septiembre de 2019 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 7:30 horas:

3 horas de Biología 1º “C” C.B.C. – TT –Martes 17:15 a las 18:35 hs. / Jueves: 17:55 a 18:35 horas.

A las 8:00 horas:

4 horas de Educación Tecnológica 2º “B” C.B.C. – TM – Miércoles de 10:40 a 11:55 horas / Jueves de 9:15 a 10:30 horas.

Los/as interesados/as deberán presentarse en la sede del establecimiento, sita en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, munidos de credencial de puntaje vigente, Formulario Unificado, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y si correspondiera constancia de personal del establecimiento (todo por duplicado).

VICTORIA

El Instituto Sup. “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE, Res. 3071/18 CGE, Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 5 días hábiles, desde el 18/09/19 al 24/09/19 inclusive el siguiente espacio:

Tecnicatura Sup. En Enfermería:(Res. 620/15 CGE).

1er año: 02 hs, STF, Bioquímica, martes de 21:40 a 23:00.

Perfil (Res 331/17 JC): Profesor de/en: Química u homólogos; Física y Química; Física, Química y Merceología; Química y Merceología; Química y Mineralogía; Matemática y Química; Matemática, Física y Química; Ciencias Biológicas y Químicas; Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Licenciado de/en Química Industrial; Bromatología; Bioquímico; Bioquímica y Farmacia; Farmacia; Biotecnología; Farmacéutico; Bioquímica; Ingeniero Químico; Ingeniero Químico Industrial; Bioingeniero.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.

El Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE, Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto, (DESIGNACIÓN DOCENTE POR PROYECTO), por el término de 5 días hábiles, desde el 18-09-19 al 24-09-19, el siguiente espacio:

TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: (RES. 0906/15)

1er año:

02hs, STF, EDI: Técnicas de estudio, viernes de 18:00 a19:20. Perfil: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos; Castellano u homólogos; Castellano, Literatura y Latín; Letras u homólogos; Letras Modernas; Literatura; Literatura y Castellano; Lengua y Literatura Castellana; Castellano y Latín, Castellano, Literatura e Historia; Literatura Clásica; Lenguas Clásicas u homólogos; Comunicación Social; Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos; Ciencias de la Comunicación.

Pedagogía u homólogos; Ciencias de la Educación u homólogos; Filosofía, Psicología y Pedagogía; Filosofía y Pedagogía; Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias de la Educación; Pedagogía y Ciencias de la Educación; Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional. Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18hs a 21 hs, teléfono 422878.