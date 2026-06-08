VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 26 de junio a las 15 hs, según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 H. Artes Visuales en 1ro 4ta (STF) – Días Lunes de 17.10 hs a 17.45 hs.-

*01 H. Artes Visuales en 1ro 3ra (STF) – Días Lunes de 17.45 hs a 18.20 hs.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y constancia de Personal de la Casa en caso de serlo.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la Ciudad de Victoria, CONVOCA según normativa vigente: Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del Estatuto del Docente Entrerriano (según art. 18º de la Res. 2300/12) y por Art. 40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 (tres) días hábiles a partir del 25 de junio inclusive las horas cátedra que a continuación se detallan:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº 4165/14 C.G.E.

1er. Año 01 hs. S.T.F. ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (Taller – Equipo de Cátedra) Perfil TIC – Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de /en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Según Res. 302/17 J.C. Horario – Viernes 19:30 a 21:40 h



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA – Resoluc. Nº 765/14 C.G.E.

1er. Año 03 hs. S.T.F. HISTORIA DE LAS IDEAS I (Seminario) Perfil – Profesor de/en: Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de /en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Según Res. 348/17 J.C. Horario – Lunes 21:00 a 23:00 h.

“Declarado sin aspirantes el art. 80º, acto seguido se ofrecerá por art.40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80º del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art.40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40º de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (FI)”

Artículo 80º

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Los lineamientos para elaboración de los proyectos se encuentran a disposición en la institución.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Artículo 40º

Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la Ciudad de Victoria, CONVOCA según normativa vigente: Resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del Estatuto del Docente Entrerriano (según art. 18º de la Res. 2300/12) y por Art. 40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 (tres) días hábiles a partir del 25 de junio inclusive las horas

Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUIMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.

3er. Año 03 hs. S.T.F. UDI: QUIMICA Y SALUD (Seminario/Taller) Perfil – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Viernes 18:40 a 20:50 h.

“Declarado sin aspirantes el art. 80º, acto seguido se ofrecerá por art.40º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80º del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art.40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40º de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (FI)”

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Retirar lineamientos por Secretaría.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. La misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 3(tres) días hábiles a partir del 25 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº 4165/14 C.G.E.

4to. Año 01 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE IV (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra) Perfil Lengua – Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura y castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario – Lunes 16:30 a 18:40 h.



PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – Resoluc. Nº 4170/14 C.G.E.

4to. Año 01 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE IV. Escenas Educativas y Trayectorias de Formación. (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra) Perfil Lengua – Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura y castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario – Miércoles 19:30 a 21:40 h.



PROFESORADO DE INGLES – Resoluc. Nº 760/14 C.G.E.

2do. Año 03 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE II. Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Práctica Docente (Seminario/Taller – Equipo de Cátedra) Perfil Disciplinar – Profesor de/en: (Idioma/ Lengua) Inglés u homólogos. Castellano, Literatura e Inglés. Lengua y literatura Inglesa. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en: Inglés u homólogos (No inferior a 4 años de duración). Según Res. 347/17 J.C. Horario – Jueves 21:00 a 23:00 h.

Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en secretaria de la Institución / librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 3(tres) días hábiles a partir del 25 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL – Resoluc. Nº 4165/14 C.G.E.

4to. Año 02 hs. S.T.F. UDI: ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN EL JARDÍN MATERNAL(Seminario/Taller) Perfil – Profesor en Educación Inicial u homólogos. Según Res. 302/17 J.C. Horario – Viernes 19:30 a 20:50 h.



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA – Resoluc. Nº 765/14 C.G.E.

4to. Año 03 hs. S.T.F. UDI: CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ESCUELA (Seminario/Taller) Perfil – Profesor de/en: Historia u Homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de /en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Según Res. 348/17 J.C. Horario – Miércoles 19:30 a 21:40 h.



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION – Resoluc. Nº 4796/15

2do. Año 04 hs. S.T.F. UDI: TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. (Taller) Perfil – Prof. de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 491/17 J.C. Horario – Lunes 19:30 a 20:50 h – Jueves 21:00 a 22:20 h.

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 25 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMATICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.

3er. Año 03 hs. S.T.F. UDI: CONSTRUCCION DE MATEMATICA-CON-MEDIOS (Seminario/Taller) Perfil – Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática e Informática u homólogos. Matemática, física y cosmografía. Educación secundaria en matemática. Ciencias exactas y aplicadas. Ciencia Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Informática u homólogos. Sistemas u homólogos Computación u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencia Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Analista de Sistemas. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/es Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C. Horario – Lunes 18:00 a 20:10 h.

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. En la misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 09:00 a 19:30 h.

ALDEA SAN RAFAEL

La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día martes 25 de junio a las 14.30 h, para cubrir el cargo de maestro en 1er año Secundario (STF), por el término de 23 días desde la fecha del concurso.

En los siguientes horarios:

Lunes 12.15 a 13.35 y 14.25 a 15.05 h

Martes 12.15 a 15.05 h

Miércoles 12.55 a 18.05 h

Jueves 15.15 a 18.05 h

Viernes 12.15 a 15.05 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia o caminos intransitables, se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios. Ante cualquier duda comunicarse al teléfono 3434051944.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día martes 25 de junio del corriente de 18 a 20 hs. por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación:

Profesorado de Educ. Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual

– Ciencias Sociales y su Didáctica I

– Tercera Edad en Sujetos con Discapacidad Intelectual

Profesorado de Educación Tecnológica

– Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil TIC)

Profesorado de Educación Inicial

– Práctica Docente I (Perfil Generalista)

– Práctica Docente IV

Profesorado de Educación Secundaria en Historia

– Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil: TIC)

– Historia de las Ideas I

Profesorado de Educación Primaria

– Práctica Docente I

– Práctica Docente III (Perfil: Cs. Naturales)

– Práctica Docente IV (Perfil: Lengua)

– Educación Sexual Integral (rectificado)

Profesorado de Inglés

– Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil: TIC)

– Práctica Docente II (Perfil: Generalista)

– Práctica Docente II (Perfil: Disciplinar)

Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura

– Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil: TIC)

Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse.