VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir dos cargo de Maestro de Grado Jornada Simple uno en la Escuela Primaria Nº1 “F N de Laprida ” turno mañana , uno en la Escuela Primaria Nº13 “ Florencio Varela” turno Mañana y un Maestro de Educación Física Turno Rotativo en la Escuela Primaria Nº 43 “Pcia. de Bs As.” , todos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día Miércoles 19 de Junio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día miércoles 19 de junio del corriente de 18 a 20 hs. por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación:

Profesorado de Educación Secundaria en Química

– Sociología de la Educación

– Práctica Docente III (P. disciplinar)

– Química Analítica

– Química Industrial

– Práctica IV (P. disciplinar)

– Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (P. Lengua)

– Educación Sexual Integral

Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día 19 de junio a las 10 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*03 Hs. Educación Física en 2do 2da – STF – Días: Martes 16.30 a 17.30 y Miércoles 16 a 17hs.-

*03 Hs. Educación Física en 3ro 1ra – STF – Días: Martes 15.30 a 16.30 y Miércoles 17 a 18hs.-

*03 Hs. Educación Física en 6to Mca. – STF – Días: Miércoles 14 a 16hs.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

PUIGGARI

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Miguel Puiggari” convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras del Prof. para la Ed. Sec. En Historia, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día martes 18 de junio de 2019, los siguientes espacios curriculares, por 5(cinco) días hábiles.

TALLER PRÁCTICA DOCENTE II (CÁTEDRA COMPARTIDA) 2º año 3 hs. STF Perfil generalista – : Perfil requerido según Res. 348/17 JC: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: Lunes: 20:40 hs a 2 hs Miércoles 18:00 hs a 18:40 hs

TALLER PRÁCTICA DOCENTE II (CÁTEDRA COMPARTIDA) 2º Año 3 hs. STF Perfil disciplinar – : Perfil requerido según Res. 348/17 JC: : Historia u homólogos. Ciencias sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos antes mencionados. Licenciado de/en Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo.

Día y Horario de dictado : Lunes: 20:40 hs a 2 hs Miércoles 18:00 hs a 18:40 hs

Por inscripciones, dirigirse al I.S.F.D. “DR. MIGUEL PUIGGARI”, sito en calle San Martín 326- Puiggari- Entre Ríos. Tel. 0343-4910795 en el horario de 19 a 21 horas.; con currículum vitae y carpeta de antecedentes completa (últimos 10 años), fotocopias debidamente autenticadas y foliadas por autoridad educativa de cualquier nivel, o juzgado de paz, o policía, o escribano público), adjuntando planilla de inscripción (Fº 11, Anexo II, Res. 2300/12 CGE, y con la obligatoriedad del sello de registro de título (o tarjeta) en la Dirección de Recursos Humanos del CGE, visible en la copia presentada (Res. 0836/17 CGE).