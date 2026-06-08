Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 14 de junio de 2019 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 13.15 horas:

– 4 horas de Educación Tecnológica 3º “B” C.B.C. – TT – STF – Martes: 15:10 a las 16:30 hs./ Viernes: 14:20 a 15:50 horas, toma inmediata.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

Victoria

El Equipo de conducción de Nivel Secundario de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» CONVOCA según Res. Nº 1000/13 CGE para el día martes 18 de junio del corriente:

1er. Llamado

8:30 hs.

3° 1ª. CBC

05 hs. Matemática (S.T.F.) martes 9:15 a 10:35, miércoles 12:05 a 13:20 y jueves 9:15 a 9:55.

3° 4ª. CBC

05 hs. Matemática (S.T.F.) lunes 10:45 a 11:25, miércoles 10:45 a 12 y jueves 7:45 a 9:05

Los interesados deberán concurrir al establecimiento -Av. Centenario N° 288-provistos de la documentación correspondiente, de acuerdo a la normativa concursal Res. 1000/13 C.G.E.

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir tres cargos de Maestro de Nivel Inicial turno tarde, dos en la Unidad Educativa Nº17 “Huellitas” y uno en el Jardín Maternal “Todos mis Días”, y un cargo de Maestro de Educación Física turno rotativo en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, todos con carácter de Suplente a termino fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 14 de junio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.