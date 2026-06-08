VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y N° 1471/16 CGE, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 05 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUIMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.

3er. Año 03 hs. S.T.F. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (Asignatura) Perfil – Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Lunes 18:00 a 20:10 h. 04 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE III – Cotidianeidad en las aulas: experiencias de Formación . (Seminario/Taller – Cátedra compartida) Perfil Disciplinar – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Lunes 20:10 a 22:20 h. 4to. Año 05 hs. S.T.F. QUIMICA ANALITICA (Asignatura) Perfil Disciplinar – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Lunes 18.00 a 20:10 h. – Miércoles 19:30 a 20:50 h. 04 hs. S.T.F. QUIMICA INDUSTRIAL (Asignatura) Perfil Disciplinar – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Martes 20:10 a 21:40 h. – Miércoles 18:00 a 19:20 h. 07 hs. S.T.F. PRACTICA DOCENTE IV – RESIDENCIA – Escenas Educativas y Trayectorias de Formación . (Seminario/Taller – Cátedra Compartida) Perfil Disciplinar – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Jueves 18:00 a 20:10 h.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MATEMATICA Resoluc. Nº 764 /14 C.G.E.

1er. Año 03 hs. S.T.F. ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (Taller – Cátedra compartida) Perfil Lengua (03 hs.) – Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura Tercer ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en Lengua y Literatura. Literatura y Castellano. Literatura Clásica. Comunicación Social. Ciencias del lenguaje y de la Comunicación. Ciencias del Lenguaje y la Comunicación en EGB III, Medio y Superior. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Perfil TIC (03 hs.) – Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Según Res. 245/17 J.C. Horario – Martes 20:10 a 22:20 h. 2do. Año 02 hs. S.T.F. EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (Seminario/Taller) Perfil – Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias exactas y Naturales. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (Con título de base de Profesor no menor de cuatro años). Según Res. 245/17 J.C. Horario – Lunes 21:40 a 23:00 h.

Los interesados deberán presentar ficha de inscripción y formulario de evaluación de títulos y antecedentes (retirar en Secretaría de la escuela o librería) y carpeta de antecedentes que contenga: currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los mismos serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 15:30 a 19:30 h.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 5(cinco) días hábiles a partir del 05 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FISICA Resoluc. Nº 758/14 C.G.E.

3er. Año 03 hs. S.T.F. UDI: Mi laboratorio de Física (Taller) Perfil – Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Según Res. 314/17 J.C. Horario – Lunes 20:10 a 22:20 h.

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Cátedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Retirar los lineamientos en Secretaría.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. La misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 15:30 a 19:30 h.

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Victoria, convoca según normativa vigente: Resoluciones Nº 2300/12 C.G.E. y Circular N° 009/13 JC, por el término de 3(tres) días hábiles a partir del 05 de junio de 2019 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Designación por año académico DP (Designación por Proyecto), con presentación de carpeta de antecedentes y Proyecto de cátedra.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUIMICA Resoluc. Nº 762/14 C.G.E.

3er. Año 03 hs. S.T.F. UDI: QUIMICA Y SALUD (Seminario/Taller) Perfil – Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Según Res. 315/17 J.C. Horario – Viernes 18:40 a 20:50 h.

Los interesados deberán presentar por separado Proyecto de Catedra y Carpeta de antecedentes .

Proyecto de Cátedra : en sobre cerrado, debe figurar nombre del proyecto y seudónimo en el sobre y en el Proyecto de Cátedra. Retirar los lineamientos por Secretaría.

Carpeta de Antecedentes : en sobre cerrado, en el cual debe figurar solo el nombre del Proyecto de Cátedra y seudónimo. La misma debe contar currículum vitae, fotocopias autenticadas de titulaciones y antecedentes académicos específicos, acciones de formación Docente Continua y desarrollo profesional específicos, atendiendo a las Res. 0836/17 C.G.E y Res. 111/17 J.C.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el Proyecto de Cátedra por el Consejo Directivo institucional.

La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, Victoria – Entre Ríos, en el horario de 15:30 a 19:30 h.

El Equipo de Conducción de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» (Nivel Secundario) convoca por el término de cinco días hábiles, en el marco de las Resoluciones Nº 1000/13, Nº 3344/10 CGE, para cubrir con carácter suplente término fijo con presentación de proyecto:

06 hs Prácticas Educativas 6 º Año (Orientación: CIENCIAS NATURALES) 02hs. frente a alumnos (jueves 12:10 a 13:20) y 04 hs. extra-áulicas.

Perfil: Profesor en Ciencias Naturales: Biología, Física o Química.

Los/as aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación dirigirse a la secretaría del establecimiento –Av. Centenario 288-, de 8 a 12,00 hs. Desde el 5/6/19 hasta el 11/6/19.

ALDEA SAN RAFAEL

La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día miércoles 05 de junio a las 14:30 h para cubrir las siguientes horas cátedras, en carácter de STF, en los siguientes horarios:

2 h Geografía 5to año (turno tarde). Día miércoles 15.15 a 16.35 h

2 h Geografía 6to año (turno tarde). Día miércoles 16.45 a 18.05 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

CRESPO

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140 inc. a hasta la h) para cubrir los siguientes espacios curriculares:

5 hs STF Lengua y Literatura 2º año “A” TM (Lunes 8.30 a 9.50 hs, miércoles de 10.00 a 11.20 hs -11.25 a 12.05 hs)

5 hs STF Lengua y Literatura 3º año “C” TM (Lunes 10.00 a 11.20 hs, miércoles 8.30 a 9.50 hs y jueves 25 a 12.05 hs)

5 hs STF Lengua y Literatura 1º año “C” TT (Lunes 16.10 a 17.30 hs, martes 17.35 a 18.15 hs y miércoles de 13.10 a 14.30 hs)

5 hs STF Lengua y Literatura 2º año “B” TT (Lunes 17.35 a 18.15 hs, martes 13.10 a 14.30 hs y miércoles 14.40 a 16.00 hs)

5 hs STF Lengua y Literatura 3ºaño “B” TT (Martes 14.40 a 16.00 hs – 16.50 a 17.30 hs y jueves 13.10 a 14.30 hs)

5 hs STF Lengua y Literatura 4º año “B” TT (Lunes 12.30 a 13.10- 13.10 a 14.30 hs, miércoles 12.30 a 13.10 hs y jueves 12.30 a 13.10 hs)

Primer llamado 9.00 hs y segundo llamado 9.15 hs

Los interesados deberán presentarse en el establecimiento el día viernes 07 de junio de 2019, en Jorge Heinze 275 de la localidad de Crespo, con DNI, credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa (si corresponde), constancia de antigüedad de SAGE (certificada) y por art. 80 presentar títulos, carpeta de antecedentes y DNI.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Sup. “Osvaldo Magnasco Convoca, según Res. Nº 1000/13 CGE y Res. Nº 1371/19 C.G.E. para cubrir 30 horas de Referente Técnico Escolar.

Los aspirantes a desempeñarse en esta función deberán contar con idoneidad y experiencia comprobada para el eficaz desarrollo de sus funciones, se requiere:

-Conocimientos de arquitecturas computacionales (identificación de fallas, soporte técnico de usuario de primer nivel, interlocución con soporte de segundo nivel)

– Básico en Linux, instalación y configuración de Windows.

– Básico de soporte de Open Office, Office, aplicaciones, Antivirus.

– Básico en redes LAN.

– Básico en cableado estructurado.

– Básico en redes inalámbricas tipo WIFI (IEEE 802.11 a,b,g)

Para la presentación de los proyectos correspondientes los interesados podrán solicitar las pautas establecidas en la Secretaría de la escuela, en Avenida Centenario 288, desde el jueves 6 de junio de 2019 hasta el 12 de junio del corriente en el horario de 8 a 12 hs. El proyecto deberá presentarse el 12 de junio a las 12 hs. Los proyectos y antecedentes (copias legalizadas) se entregan en sobres cerrados separados identificados por el seudónimo elegido.