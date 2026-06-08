SEGUÍ

La Dirección de la Escuela Primaria Nº 61 “Facundo Zuviría” de la Localidad de Seguí, Dpto. Paraná, llama a concurso por presentación de proyectos según la reglamentación vigente Resoluciones Nº 0300/12 CGE, 0355/12 CGE, 1000/13 CGE y su ampliatoria de Agosto 2.017 C.G.E., en el marco del Proyecto de Mejora e inclusión educativa “Escuelas NINA”. Se establecen los lineamientos para la presentación de los siguientes proyectos:

– 10 HS TALLER INVESTIGACION DEL MOVIMIENTO (YOGA).

AGRUPAMIENTOS I, II, III, IV y V.

Proyecto:

Presentar en sobre cerrado, con seudónimo. En sobre separado llevará los datos de identidad y antecedentes.

Fecha de presentación: hasta miércoles 10 de abril. Horario de 8.00 a 12.00 hs.

Aspectos formales:

Partes:

Portada (Escuela, nombre del taller)

Título, fundamentación, propósitos/objetivos, destinatarios, contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos, evaluación y bibliografía.

Tamaño de la hoja: A 4 – Letra: Time New o Arial. Tamaño: 11

Aspectos Pedagógicos:

Fundamentación del taller de acuerdo a la etapa evolutiva de los alumnos.

Bibliografía a tener en cuenta:

Diseño Curricular de Nivel primario de la Provincia de Entre Ríos. Resol.475/11

Resoluciones 300/12 y 355/12

Proyecto Educativo Institucional Escuela Nº 61 “Facundo Zuviría”

Evaluación:

Resolución 1000. Art. 116.

Defensa del Proyecto: jueves 11de abril. A partir de las 8 hs.

Criterios de evaluación:

Conocimiento de la realidad social de los niños – Compromiso con la educación – Pertinencia del proyecto con lo requerido – Viabilidad de la propuesta – Transversalidad de los contenidos – Apertura a la comunidad – Optimización de los recursos materiales con que cuenta la escuela.

VICTORIA

La Rectoría del Instituto Sup. “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE, Res. 3071/18 CGE, Res. 836/17 CGE los siguientes espacios:

Tecnicatura Sup. En Enfermería:(Res. 620/15 CGE).

Segundo llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 3 días hábiles, desde el 10/04/19 al 12/04/19 inclusive:

3er año:

02hs, STF, Idioma extranjero: portugués, lunes de 21:00 a 22.20. Perfil (Res 331/17 JC) Profesor de/en: portugués u homólogos. Portugués y Literatura Portuguesa.

Tecnicatura Sup. En Gastronomía:(Res. 0905/15 CGE).

Primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 5 días hábiles, desde el 10/04/19 al martes 16/04/19 inclusive:

3er año:

02 hs, STF, Lengua extranjera: portugués técnico, lunes de 20:10 a 20.50 y de 21:00 a 21:40. Perfil (Res. 157/18 JC) Profesor de/en Portugués/ y Literatura Portuguesa u homólogos. Traductor público en idioma portugués/ Científico Literario en Portugués u homólogos. Profesor para la Enseñanza Primaria y la Enseñanza de Portugués en el nivel Primario.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional. Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18hs a 21 hs, teléfono 422878.