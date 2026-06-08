VICTORIA

El Equipo de Conducción de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» (Nivel Secundario) convoca por el término de cinco días hábiles, en el marco de las Resoluciones Nº 1000/13, Nº 3344/10 CGE, para cubrir con carácter suplente término fijo con presentación de proyecto:

06 hs Prácticas Educativas 6º Año (Orientación: TURISMO) 02hs. frente a alumnos (martes de 9:15 a 10:35) y 04 hs. extracurriculares.

Perfil: Licenciado en Turismo y afines. Técnicos.

06 hs Prácticas Educativas 6 º Año (Orientación: COMUNICACIÓN) 02hs. frente a alumnos (lunes de 12:10 a 13:20) y 04 hs. extracurriculares.

Perfil: Profesor de Comunicación. Lic. en Comunicación con título docente.

06 hs Prácticas Educativas 6 º Año (Orientación: CIENCIAS NATURALES) 02hs. frente a alumnos (jueves 12:10 a 13:20) y 04 hs. extracurriculares.

Perfil: Profesor en Ciencias Naturales: Biología, Física o Química.

Los/as aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación dirigirse a la secretaría del establecimiento –Av. Centenario 288-, de 8 a 12,00 hs. Desde el 05/04/19 hasta el 11/4/19

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA, según Res. Nº 1000/13 CGE, en el marco de las Resoluciones Nº 4144/11 y 1618/15 C.G.E. Proyecto de Educación Secundaria en Zona de Sección islas (Ciclo Orientado) para cubrir con carácter (S.T.F.) por presentación de proyecto.

01 Cargo de TUTOR -Esc. N° 41 “Angel Piaggio”- de 30 hs. semanales distribuidas en 6 hs. cátedra de lunes a viernes.

Serán funciones del profesor tutor:

– Coordinar guiar el proceso de enseñanza de los estudiantes que asistan al Ciclo Orientado en base al asesoramiento y materiales de los profesores/as designados para tal fin y de los coordinadores del ciclo.

– Implementar las secuencias producidas y acordadas con los profesores asesores conforme a la metodología del pluri año y contemplando las necesidades e intereses de los adolescentes como así también al contexto isleño.

Son requisitos a tener en cuenta entre los aspirantes:

– Poseer Título Docente para Nivel Secundario.

– Disponer de tiempos para cumplir carga horaria en las Escuelas de zona de islas.

– Disponibilidad los jueves por la tarde para reunirse con el Equipo de Asesores y Coordinadores.

Perfil:

– Poseer Título Docente para Nivel Secundario.

Los aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos en sobres cerrados que se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación, dirigirse a la secretaría del establecimiento, en Av. Centenario N° 288, en el horario de 8 a 12 hs. Desde el 5 de abril hasta el 11 de abril del corriente. El proyecto deberá presentarse el 11 de abril del corriente a las 12 hs.

ISLETAS

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” convoca por Res. Nº 1000/13 CGE, por presentación de proyecto para el Ciclo Orientado de Educación Secundaria en Escuelas de Islas, en el marco de las Resoluciones N° 4144/11 CGE. y 1618/16 CGE.

· 10 hs (S.T.F.) Coordinación Pedagógica (Ciclo Orientado) del equipo de asesores y tutores.

Perfil: Profesor de Cs. de la Educación, Prof. de Pedagogía, Prof. de Educación Secundaria en cualquier disciplina con especialización en pedagogía y Didáctica. Contar con 3 años de antigüedad en la docencia de Nivel Secundario. Serán algunas de sus funciones: Coordinar y asesorar desde la perspectiva pedagógico didáctica a los asesores y tutores del equipo en la elaboración de sus propuestas de enseñanza; seleccionar y producir material pedagógico didáctico para acompañar el trabajo de asesores y tutores; llevar registro de logros, dificultades, necesidades propuestas que se detecten durante el transcurso del ciclo lectivo. Días de reunión: lunes de 17 a 19 y martes de 15 a 17 hs.

Los aspirantes deberán presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que el aspirante elija para su presentación a la presente convocatoria. Presentar los antecedentes legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información y presentar la documentación los aspirantes deberán dirigirse a la Secretaría del Establecimiento, Av. Centenario N° 288, desde el 5 de abril del corriente por el término de 5(cinco) días hábiles en el horario comprendido entre las 8,00 y las 12,00 hs. Fecha de presentación del proyecto el día a las 11 de abril de 2019 a las 12 hs.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles; a partir del 04/04 hasta el 10/04 (primer llamado):

– 03 hs Didáctica de la Música II. Asignatura. Correspondiente al 3º Año – STF – del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. Nº 0977/17 CGE. su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Horario: día miércoles de 18.10 a 20.10 hs

– 03 hs Oralidad, lectura, escritura y TIC (perfil Lengua). Taller. Cátedra compartida. Correspondiente al 1° año – STF – del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. N° 0977/17 CGE, su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia.

Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación u homólogos.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Los interesados deberán presentar por la Institución Educativa sita en Abásolo 39 en el horario de 15.30 a 20.30 hs: ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 8 de abril para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 8:40 horas:

– 2 horas Biología 5º A CO – STF – Turno Mañana – Lunes 9:50 a 11:15 horas (segundo llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” llama a concurso docente para el día viernes 05 de abril de 2019, a las 10:00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*03 Hs. Educación Física en 1ro 1ra (STF) Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles 15:00 a 16:00

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.