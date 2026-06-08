Concursos docentes
VICTORIA
El Equipo de Conducción de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» (Nivel Secundario) convoca por el término de cinco días hábiles, en el marco de las Resoluciones Nº 1000/13, Nº 3344/10 CGE, para cubrir con carácter suplente término fijo con presentación de proyecto:
06 hs Prácticas Educativas 6º Año (Orientación: TURISMO) 02hs. frente a alumnos (martes de 9:15 a 10:35) y 04 hs. extracurriculares.
Perfil: Licenciado en Turismo y afines. Técnicos.
06 hs Prácticas Educativas 6 º Año (Orientación: COMUNICACIÓN) 02hs. frente a alumnos (lunes de 12:10 a 13:20) y 04 hs. extracurriculares.
Perfil: Profesor de Comunicación. Lic. en Comunicación con título docente.
06 hs Prácticas Educativas 6 º Año (Orientación: CIENCIAS NATURALES) 02hs. frente a alumnos (jueves 12:10 a 13:20) y 04 hs. extracurriculares.
Perfil: Profesor en Ciencias Naturales: Biología, Física o Química.
Los/as aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.
Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación dirigirse a la secretaría del establecimiento –Av. Centenario 288-, de 8 a 12,00 hs. Desde el 05/04/19 hasta el 11/4/19
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA, según Res. Nº 1000/13 CGE, en el marco de las Resoluciones Nº 4144/11 y 1618/15 C.G.E. Proyecto de Educación Secundaria en Zona de Sección islas (Ciclo Orientado) para cubrir con carácter (S.T.F.) por presentación de proyecto.
01 Cargo de TUTOR -Esc. N° 41 “Angel Piaggio”- de 30 hs. semanales distribuidas en 6 hs. cátedra de lunes a viernes.
Serán funciones del profesor tutor:
– Coordinar guiar el proceso de enseñanza de los estudiantes que asistan al Ciclo Orientado en base al asesoramiento y materiales de los profesores/as designados para tal fin y de los coordinadores del ciclo.
– Implementar las secuencias producidas y acordadas con los profesores asesores conforme a la metodología del pluri año y contemplando las necesidades e intereses de los adolescentes como así también al contexto isleño.
Son requisitos a tener en cuenta entre los aspirantes:
– Poseer Título Docente para Nivel Secundario.
– Disponer de tiempos para cumplir carga horaria en las Escuelas de zona de islas.
– Disponibilidad los jueves por la tarde para reunirse con el Equipo de Asesores y Coordinadores.
Perfil:
– Poseer Título Docente para Nivel Secundario.
Los aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos en sobres cerrados que se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.
Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación, dirigirse a la secretaría del establecimiento, en Av. Centenario N° 288, en el horario de 8 a 12 hs. Desde el 5 de abril hasta el 11 de abril del corriente. El proyecto deberá presentarse el 11 de abril del corriente a las 12 hs.
ISLETAS
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” convoca por Res. Nº 1000/13 CGE, por presentación de proyecto para el Ciclo Orientado de Educación Secundaria en Escuelas de Islas, en el marco de las Resoluciones N° 4144/11 CGE. y 1618/16 CGE.
· 10 hs (S.T.F.) Coordinación Pedagógica (Ciclo Orientado) del equipo de asesores y tutores.
Perfil: Profesor de Cs. de la Educación, Prof. de Pedagogía, Prof. de Educación Secundaria en cualquier disciplina con especialización en pedagogía y Didáctica. Contar con 3 años de antigüedad en la docencia de Nivel Secundario. Serán algunas de sus funciones: Coordinar y asesorar desde la perspectiva pedagógico didáctica a los asesores y tutores del equipo en la elaboración de sus propuestas de enseñanza; seleccionar y producir material pedagógico didáctico para acompañar el trabajo de asesores y tutores; llevar registro de logros, dificultades, necesidades propuestas que se detecten durante el transcurso del ciclo lectivo. Días de reunión: lunes de 17 a 19 y martes de 15 a 17 hs.
Los aspirantes deberán presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que el aspirante elija para su presentación a la presente convocatoria. Presentar los antecedentes legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.
Para solicitar información y presentar la documentación los aspirantes deberán dirigirse a la Secretaría del Establecimiento, Av. Centenario N° 288, desde el 5 de abril del corriente por el término de 5(cinco) días hábiles en el horario comprendido entre las 8,00 y las 12,00 hs. Fecha de presentación del proyecto el día a las 11 de abril de 2019 a las 12 hs.
VICTORIA
La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles; a partir del 04/04 hasta el 10/04 (primer llamado):
– 03 hs Didáctica de la Música II. Asignatura. Correspondiente al 3º Año – STF – del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. Nº 0977/17 CGE. su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.
Horario: día miércoles de 18.10 a 20.10 hs
– 03 hs Oralidad, lectura, escritura y TIC (perfil Lengua). Taller. Cátedra compartida. Correspondiente al 1° año – STF – del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. N° 0977/17 CGE, su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia.
Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación u homólogos.
Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.
Los interesados deberán presentar por la Institución Educativa sita en Abásolo 39 en el horario de 15.30 a 20.30 hs: ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.
CRESPO
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 8 de abril para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 8:40 horas:
– 2 horas Biología 5º A CO – STF – Turno Mañana – Lunes 9:50 a 11:15 horas (segundo llamado)
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
VICTORIA
La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” llama a concurso docente para el día viernes 05 de abril de 2019, a las 10:00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:
*03 Hs. Educación Física en 1ro 1ra (STF) Lunes de 17:00 a 18:00 y Miércoles 15:00 a 16:00
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.