COLONIA MEROU

La Escuela Secundaria N° 61 / Anexo Esja Colonia Merou. Orientación en Economía y Administración, convoca a concurso docente el día 29/3/19 según Resol.1000/13 CGE y Resol 300/13CGE Resol. 1100/14 CGE, para cubrir las siguientes horas cátedra:

A las 8 hs : – 3 Hs Historia en 3° A STF TM (martes 10 30 a .11.45 y Viernes 7.30 a 8.10) ) 3 Hs Historia en 2° A TM STF ( martes 12 a 13 hs y viernes 8.10 a 8.45) A las 8.30 hs: 7 hs Geografía STF TM ( 1° 2° y 3° Pluriaños (viernes 7.30 a 8.45- 9 a 10.15 , 10.30 a 11. 10 y martes 7.30 a 8.45)

Presentarse en el domicilio escolar con DNI, Credencial y Constancia de personal de la casa si correspondiera y de antigüedad legalizada.

VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día viernes 29 de marzo a las 10 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión inmediata:

*01H. Música en 1ro 2da – STF – Días: Jueves 11.25 a 12.05.-

*02H. Música en 3ro 1ra – STF – Días: Jueves 11.25 a 12.45.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143.

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Resolución 2771/16 CGE, Res. 836/17 CGE, Circular 18/17 JC, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto, (DESIGNACIÓN DOCENTE POR PROYECTO) por el término de 5 días hábiles a partir del 26-03-2019 hasta el 1-04-2019 inclusive, los siguientes espacios:

Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura : (Res 1585/16 CGE)

2do. año:

05 hs, STF, Fruticultura I, lunes de 20:20 a 22:30; martes de 21:00 a 22:30. Perfil (Res 2771 CGE).Profesor, Licenciado, Profesional en: Ingeniero Agrónomo; Ciencias Agrarias; Ciencias Agropecuarias; Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura; en Enología e Industrias Frutihortícolas; en Enología y Viticultura; Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria.

05 hs, STF, Enología I, miércoles de 17:20 a 19:30, viernes de 17:20 a 18:40. Perfil (Res 2771 CGE).Profesor, Licenciado, Profesional en: Enología; Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura; en Enología e Industrias Frutihortícolas; en Enología y Viticultura; Ingeniero Agrónomo; Ingeniero/Técnico en Alimentos.

03 hs, STF, Metodología de la Investigación de los Procesos y Medios de la Producción Frutícola y Vitícola, viernes de 18:50 a 21:00. Perfil (Res 2771 CGE) Profesor, Licenciado, Profesional en: Enología; Biotecnología; Ingeniero Agrónomo; Licenciado/Ingeniero en Alimentos.

06 hs, STF, Prácticas Profesionalizantes II Seminario “Contexto Laboral y Ejercicio Profesional”, jueves de 17:20 a 21:40. Perfil (Res 2771 CGE) Profesor, Licenciado, Profesional en: Ingeniero Agrónomo; Ingeniero en Alimentos; Enología; Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura; en Enología e Industrias Frutihortícolas; en Enología y Viticultura.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.

Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, a partir del 26/03 hasta el 01/04 (primer llamado):

Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, Plan Res. 977/17 CGE:

04 hs Práctica Docente II, 2º año: perfil disciplinar, cátedra compartida. Formato: taller de práctica. (STF). Perfil (Res 357/17 JC): Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: día lunes de 15.30 a 16.50 hs

Los interesados deberán pasar por la Institución sita en Abásolo 39 en el horario de 15:00 a 20:30 hs para presentar ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” convoca a concurso docente para el día Jueves 28 de marzo de 2019, a las 14:20 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

01 cargo de Instructor Producción Vegetal (STF) – Lunes a Viernes 7:30 hs a 12:30 hs / Martes y Viernes de 13:30 hs a 18:30

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 28 de marzo a las 14.00 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*02 Hs. Físico Química (3ro 4ta) – Jueves 7.45 a 9.05.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.