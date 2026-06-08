Dirección Departamental de Escuelas de Victoria Comunica que por Resolución 1148/18 CGE , se Convoca a Concurso Extraordinario para cubrir e1 cargo de Jefe del Departamento Supervisión Técnica de la Dirección de Educación Primaria del Consejo General de Educación. Disponer que la inscripción on-line se realice en la página web del Consejo General de Educación www.entrerios.Nov.ar/sied/cue desde el 25 de Abril del 2018 y por el término de cinco días hábiles. Podrán inscribirse quienes reúnan los requisitos establecidos en el Articulo 3º de la presente Resolución.

Escuela Secundaria y Superior N°1 “Raúl Trucco”

La Rectoría de la Escuela Secundaria y Superior N°1 “Raúl Trucco” informa que por el término de 5 días hábiles, a partir de 24/04/2018 se encuentra en exhibición el Orden de Prelación provisorio de las siguientes cátedras del Profesorado de Artes Visuales, a saber:

Producción en el Plano I, Dibujo I, 1er. año

Producción en el Plano II, Dibujo II, 2do. año

Lenguaje Visual I, 1er. año

Lenguaje Visual II, 2do. año

Arte, Cultura y Sociedad I, 1er. año

Producción en el Espacio II, Escultura II

Pasar por secretaría del Establecimiento en el horario de 17:00 a 21:00 hs.

Instituto Superior «Gaspar L Benavento»

La Rectoría del Instituto Superior «Gaspar L Benavento» informa que por el término de 5 días hábiles a partir del 24/04/18 hasta el 02/05/18 inclusive, se encuentra en exhibición el Orden de Prelación Provisorio, evaluado por el Consejo Evaluador Institucional de las siguientes cátedras.

Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios:

UDI: Operador Turístico y Hotelero.

Servicios Gastronómicos.

Administración de Agencias de Viajes.

Tecnicatura Superior en Gastronomía:

Repostería y Pastelería

Prácticas Profesionalizantes III

Personal y Relaciones Públicas

Gerenciamiento y Organización de eventos.

Pasar por la secretaría de la institución, Congreso 726, en el horario de 18:30 a 21:30.

Comunicado:

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires”, un cargo de Maestro de Música en la Escuela Nº25 “Fragata Sarmiento” compartido con la Escuela Nº7 y un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno mañana en la Escuela Primaria Nº50 “Chubut” Distrito Molino Doll, todos con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 25 de abril del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.