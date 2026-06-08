VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Secretario de 1ª Categoría de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº2 “Guillermo Brown” y un cargo de Maestro de Música de Jornada Simple en la Escuela Primaria Nº21 “Manuel José de Lavarden” Distrito Rincón del Doll compartido con las Escuelas Primarias Nº19 “José Mármol” y Nº20 “Esteban de Luca”, ambos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 22 de marzo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

La Rectoría de la Escuela Secundaria y Superior N°1 Raúl R. Trucco convoca a concurso, 1er. llamado, en el marco de la Res. 2300/12, por el término de 5 (cinco) días hábiles desde 21/3/2019 hasta el 27/03/2019 inclusive, para cubrir el siguiente Espacios Curriculares, perteneciente al Profesorado de Artes Visuales Res. 0978/17 C.G.E. Res. 308/17 JC:

03 hs. STF, UDI: “Diseño Gráfico orientado hacia la comunicación”, 3er. año (Seminario)

Horario: viernes: 21,00 a 21,30; 21,40 a 22,20 y 22,20 a 23,00. Los horarios son inamovibles

Perfil: Profesor de/en Diseño Gráfico u homólogos. Diseño Gráfico orientado hacia la comunicación. Comunicación Visual con Orientación en Diseño Gráfico. Diseño Publicitario. Técnico Diseño Gráfico. Técnico Diseño Publicitario. Diseñador Gráfico. Diseñador en Imagen y Sonido. Diseñador Integral (especializado). Licenciado Superior en Publicidad. Licenciado en Artes Audiovisuales. Licenciado en Publicidad. Diseñador en Comunicación Visual. Analista en Comunicación Publicitaria

La presentación de las Carpetas deberá efectuarse con lo estipulado en la Res. 0836/17 CGE y Res. 111/18 JC. Las mismas serán evaluadas, según reglamentación vigente, los antecedentes por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.

Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Por informes, recepción de carpeta de antecedentes concurrir al establecimiento ubicado en Maipú 229 de 17:00 a 21.00 horas.

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del 21/03 hasta el 27/03 (primer llamado):

– 06 hs Práctica Docente III, área generalista. Formato: taller de práctica. (STF). Cátedra compartida. Correspondiente al 3º año del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. Nº 0977/17 CGE. su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE . Perfil (Res 357/17 JC): Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: día lunes de 17.30 a 19.30 hs.

– 02 hs Percusión I. Taller. SCV – Correspondiente al 1º año del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. Nº 0977/17 CGE. su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical.

Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: día lunes de 19.30 a 20.50 hs.

Los interesados deberán presentar por la Institución Educativa sita en Abásolo 39 en el horario de 15.30 a 20.30 hs: ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes (según resolución 111/18 JC) debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del 21/03 hasta el 27/03 (primer llamado):

– 04 hs Instituciones Educativas. Formato: asignatura. STF. Correspondiente al 4° año del Profesorado de Música, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. N° 297/10 CGE.

Perfil: Pedagogía, Ciencias de la Educación.

Horario: día jueves de 20.10 a 21.30 hs/ viernes de 18.50 a 20.10 hs

Los interesados deberán presentar por la Institución Educativa sita en Abásolo 39 en el horario de 15.30 a 20.30 hs: ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes (según resolución 111/18 JC) debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, por el término de 3 (tres) días hábiles; a partir del 21/03 hasta el 25/03 (segundo llamado):

– 03 hs Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil TIC). Taller. Cátedra compartida.

Correspondiente al 1º año –STF- del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, conforme al Diseño Curricular aprobado por Res. Nº 0977/17 CGE. su mod. Res. Nº 5786/17 CGE y su ampliatoria Res. Nº 4581/17 CGE. Perfil: (Según Res 357/17 JC): Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos.

Licenciados de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Computación.

Bioinformática. Tecnología.

Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Informática.

Sistemas de/en Computación.

Bioinformática.

Horario: día viernes de 15.30 a 17.30 hs

Los interesados deberán presentar por la Institución Educativa sita en Abásolo 39 en el horario de 15.30 a 20.30 hs: ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes (según resolución 111/18 JC) debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

La Rectoría de la Escuela Secundaria y Superior N°1 Raúl R. Trucco convoca a concurso, 1er. llamado, en el marco de la Res. 2300/12, por el término de 5 (cinco) días hábiles desde 21/3/2019 hasta el 27/03/2019 inclusive, para cubrir los siguientes Espacios Curriculares, perteneciente al Profesorado de Artes Visuales Res. 0978/17 C.G.E. Res. 308/17 JC:

04 hs. STF Práctica Docente I, 1er. año (Práctica docente) Cátedra compartida

Horario: Jueves: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs. –

Viernes: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs.

Perfil Generalista: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía. Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

03 hs. STF Pedagogía.1 año (Asignatura)

Horario: Martes 18:40 a 19,20; 19,30 a 20,10 y de 20,10 a 20,50.

Perfil: Profesor en/de: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía. Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

La presentación de las Carpetas deberá efectuarse con lo estipulado en la Res. 0836/17 CGE y Res. 111/18 JC. Las mismas serán evaluadas, según reglamentación vigente, por Consejo Evaluador Institucional

Por informes, recepción de carpeta de antecedentes concurrir al establecimiento ubicado en Maipú 229 de 17:00 a 21.00 horas.

La Rectoría de la Escuela Sec.N°:11, Valentina Paez,Tres Esquinas Rincon doll, convoca por según Resol.N°:1000/13, para el Viernes 22 de Marzo

del corriente año, a las 8.00 hs. en el local escolar las siguientes horas que a continuación se detallan:.

03 hs. Filosofía S.T.F. Pluriaño (Resol.125) Turno mañana. Día Lunes

03 hs. Psicología S.T.F. Pluriaño (REsol. 125) Turno mañana. Día Lunes.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento paraje Tres Esquinas Km 80 Ruta 11 con la correspondiente documentación. En caso de lluvia la misma se realizará en la Dirección Departamental de Escuelas de

Victoria, cito en Maipú N° 141.