CRESPO

La E.S.J.A. N°33 con orientación en Economía y Administración, llama a concurso según resolución 1000/13 CGE y Resolución 300/13 para el día jueves 21 de marzo, para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 20:00 horas:

4 horas Lengua y Literatura en 3° “A” C.O. TN –lunes 19:15 a 19:50 y 19:50 a 20:25 horas, y 21:50 a 22:25 y 22:25 a 23:00 horas.

4 horas Lengua y Literatura en 2° “B” C.B.C. TN –Lunes de 20:30 a 21.05 y 21:05 a 21:40 horas Viernes de 19:15 a 19:50 y 19:50 a 20:25 horas.

Presentarse en Sarmiento 2000 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

La Rectoría de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos N°33 con Orientación en Economía y Administración, turno noche, convoca al concurso pro Presentación de Proyectos según normativa vigente para cubrir el carácter STF las siguientes horas: 4 horas de Tutorías Disciplinares: 1 hora 2° “A” – 1 hora 2° “B” – 1 hora 3° “A” – 1 hora 3° “B”

Perfil Profesor en Pedagogía/Psicología – Licenciado en Trabajo Social

Los Interesados presentarse en el local escolar sito en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, a retirar bases a partir del 19/03 en horario de 19:30 a 22:30 horas.

Los proyectos junto a la carpeta de antecedentes de los aspirantes serán recibidos hasta el jueves 21/03 y la defensa del mismo se realizará el viernes 22/03 a las 20:30 horas ante el Consejo Institucional.

VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 21 de marzo a las 11 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 Cargo MTM (12 Hs.) Electricidad (especialidad Mecánica) – Turno mañana –

Horario: Lunes, martes y jueves 7.45 a 10.35.-

*01 Cargo MEP Electricidad (especialidad Mecánica) – Turno Tarde-

Horario: Lunes a Viernes 13.30 a 16.50Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 21 de marzo a las 10.30 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión inmediata:

*02 Hs. Educación Tecnológica en 3ro 3ra – STF – Días: Martes 10.45 a 12.05.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 21 de marzo a las 10 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión inmediata:

*01H. Música en 1ro 1ra – STF – Días: Miércoles 12.05 a 12.45.-

*01H. Música en 1ro 2da – STF – Días: Jueves 11.25 a 12.05.-

*02 Hs. Música en 2do 1ra – STF – Días: Viernes 7.45 a 9.05.-

*02H. Música en 3ro 1ra – STF – Días: Jueves 11.25 a 12.45.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143.