VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 20 de marzo a las 10 hs., las horas que a continuación se detallan:

• 01 Cargo MTM Carpintería(12hs.) – Turno Mañana –

Horarios: Lunes, Miércoles y Jueves de 7.45 a 11.05 hs.

• 01 Cargo MTM Carpintería(12hs.) – Turno Mañana –

Horarios: Martes y Viernes de 7:45 a 11:45hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 20 de marzo a las 10.15 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 Cargo MTM (12 Hs.) Electricidad (especialidad Mecánica) – Turno mañana –

Horario: Lunes, martes y jueves 7.45 a 10.35.-

*01 Cargo MEP Electricidad (especialidad Mecánica) – Turno Tarde-

Horario: Lunes a Viernes 13.30 a 16.50Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143

La Rectoría de la Escuela Secundaria y Superior N°1 Raúl R. Trucco convoca a concurso, 1er. llamado, en el marco de la Res. 2300/12, por el término de 5 (cinco) días hábiles desde 18/3/2019 hasta el 22/03/2019 inclusive, para cubrir los siguientes Espacios Curriculares, perteneciente al Profesorado de Artes Visuales Res. 0978/17 C.G.E. Res. 308/17 JC:

04 hs. STF Práctica Docente I, 1er. año (Práctica docente)

Horario:

Jueves: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs.

Viernes: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs.

Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales, Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Revalida Decreto 4310/91) Artes (con especialidad en) Artes en Artes Visuales Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE) Artes Plásticas o Visuales Nacional de Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

04 hs. STF Práctica Docente II, 2do. año (Práctica Docente)

Horario:

Miércoles: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs.

Jueves: 17,20 a 18,00 y 18.00 a 18:40 hs.

Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales, Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Revalida Decreto 4310/91) Artes (con especialidad en) Artes en Artes Visuales Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE) Artes Plásticas o Visuales Nacional de Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

03 hs. Producción en el Espacio II: Cerámica II, 2do. año (Taller)

Horario:

Jueves: 18,40 a 19,20; 19,30 a 20,10 y 20:10 a 20:50 hs.

Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales, Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Revalida Decreto 4310/91) Artes (con especialidad en) Artes en Artes Visuales Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE) Artes Plásticas o Visuales Nacional de Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

La presentación de las Carpetas deberá efectuarse con lo estipulado en la Res. 0836/17 CGE y Res. 111/18 JC. Las mismas serán evaluadas, según reglamentación vigente, por Consejo Evaluador Institucional

Por informes, recepción de carpeta de antecedentes concurrir al establecimiento ubicado en Maipú 229 de 17:00 a 21.00 horas

MEROU

La Escuela Secundaria N° 61/Anexo Esja Colonia Merou, Orientación en Economía y Administración convoca a concurso docente según normativa vigente .

Por presentación de Proyectos según resol.1000/13 art. 147

12 Horas Tutorías en Ciclo Orientado. STF TM

Perfil: Lic en Psicología

Los proyectos se recibirán hasta el día jueves 21 /3 /19 a las 8 hs. en el domicilio escolar para ser evaluados por el C.I. Solicitar bases mail:

[email protected]

SAN RAFAEL

La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, por presentación de proyecto, en los siguientes espacios:

– 5 hs. Proyecto Institucional. (Formato Complementario) Día martes 12.15 a 13.35 hs. y Jueves 14.25 a 15.05 h y 16.45 a 18.05 h

– 5 hs. Tutorías Disciplinares. Día martes 13.45 a 15.05 h y 15.15 a 15.55 h y jueves 15.15 a 16.35 h

Desde el día 15 de marzo se pueden solicitar las bases vía mail a la siguiente dirección [email protected]. Los proyectos pueden ser enviados hasta el día lunes inclusive al correo mencionado.

El día martes 19 de marzo se realizará la defensa de los mismos, a las 14 h en la Institución Escolar.