VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día Jueves 14 de marzo a las 15 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión efectiva:

*01 Cargo MTM (12 Hs.) Electricidad – Turno mañana –

Horario: Lunes, martes y jueves 7.45 a 10.35.-

*01 Cargo MEP Electricidad – Turno Tarde-

Horario: Lunes a Viernes 13.30 a 16.50Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143

La Dirección de la Esc. N° 48 “Nicolás Avellaneda” J.C., llama a concurso por Presentación de Proyectos, para cubrir 9 hs. Cátedras de Lengua Extranjera Inglés, según Resolución 2834/12 del CGE.

A continuación se detallan:

Sexto Grado “A” ———– Lunes de 13:15 a 13:55 y 14:00 a 14:40

Miércoles de 12:25 a 13:05

Jueves de 14:40 a 15:30

Martes de 14:40 a 15:30 (Hora Rotativa).-

Sexto Grado “B” ———— Lunes de 14:40 a 15:30.

Martes de 12:25 a 13:05 y de 13:15 a 13:55

Jueves de 13:15 a 13:55

Martes de 14:40 a 15:30 (Hora Rotativa).-

Los interesados podrán retirar las bases en el local escolar sito en Marcos Paz 335, desde el jueves 14 hasta el 20 de marzo.

Las carpetas con proyectos deberán ser presentadas desde el día 21 hasta el día 25 de marzo de 2.019, en el horario de 8:30 a 15:15 hs.

La defensa del Proyecto se realizará el martes 26 de marzo de 2.019 en el local escolar a las

8: 30 hs y se evaluará de acuerdo a la Resolución 300 / 12 CGE

El día 27 / 03 Se presentará el orden de prelación de los proyectos.

ALDEA MEROU

La Escuela Secundaria N° 61/Anexo Esja Colonia Merou, Orientación en Economía y Administración convoca a concurso docente según normativa vigente Resol1000/13 CGE Resol 300/13CGE y Res 1100/14CGE, el día viernes 15/3/19 a las 11 hs para cubrir:

3 Hs Psicología STF TM 3 Hs Filosofía STF TM ( 4° 5° y 6° C.O.) Lunes 7.30 -8.45 , 10.30-11.45 y de 11.55 a 13 hs.

Presentarse en el domicilio escolar con DNI, Credencial, constancia de antigüedad docente actualizada y constancia de personal de la casa si correspondiera.

El segundo llamado será el día lunes 18/3/19 a las 11 hs.

Por presentación de Proyectos según resol.1000/13 art. 147

6 Horas Orientación y Tutoría en 1°, 2° y 3° CBC STF TM

Perfil: Psicopedagogo

Los proyectos se recibirán hasta el día lunes 18/3/19 a las 10 hs. en el domicilio escolar para ser evaluados por el C.I. y la defensa de los mismos será el día martes 19/3/19. A las 10 hs.