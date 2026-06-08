CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 08 de marzo para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 8:00 horas:

– 3 horas Educación Física – 1º “B” CBC – TT – STF – Lunes y miércoles 14:00 a 15:00 hs

A las 8:20 horas:

– 3 horas Derecho Comercial 6º año “A” CO – STF – TM – Martes 9:15 a 10:30 hs y Viernes 8:25 a 9 horas

– 3 horas Legislación Laboral y Práctica Impositiva – 6º año “A” CO – TM – STF– Martes 10:40 a 11:50 hs y jueves 8:25 a 9 horas

– 3 horas Macroeconomía – 6º año “A” CO – TM – STF – Jueves 9:15 a 10:30 hs y Viernes 9:15 a 9:50 hs

A las 8:40 horas:

– 2 horas Formación Ética y Ciudadana – 3º “B” CBC – STF – TT – Martes 13 a 14:20 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

COSTA GRANDE

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 Agustín de la Tijera de Costa Grande con orientación en Economía y Administración llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras, por Renuncia de la Profesora Carollo, Verónica. Continuidad Licencia de la Profesora Nadia Chemez (Mayor Jerarquía), conforme a lo dispuesto por Res. 1000/13 C.G.E

2hs Física S.T.F 4º CS Turno Mañana

Viernes 10.35 – 11.15 hs

11.25 – 12.05 hs

2 hs Física 5º año CS Turno Mañana

Viernes 7.45 – 8.25 hs

8.25 – 9. 05 hs

2 hs Química 4º año CS Turno Mañana

Viernes 9.05 – 9.45 hs

9.55- 10.35 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta Provincial Nº40, el día Viernes 8 de marzo a las 8.30 hs con la documentación requerida (credencial de puntaje, DNI, constancia de personal del establecimiento si correspondiera– art. 139 Res. 1000/13)

En caso de lluvia se llevará a cabo en Dirección Departamental de Escuelas Diamante 25 de mayo 324 en el mismo horario.

Teléfono de la escuela: 154649830

DISTRITO RAÍCES OESTE

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Palmas de Yatay” con Orientación en Ciencias Naturales del Distrito Raíces Oeste, del Departamento Villaguay, llama a concurso, según reglamentación vigente (Resolución 1000/13 CGE, 300/13 CGE) para su Anexo (multiaño y Pluriaño) que funciona en la escuela primaria Nº 30 “12 de octubre” en Paraje “El Tropezón” las siguientes cargos o espacios:

· 2 hs. Artes Visuales -Multiaño “A”-STF- TM. Días miércoles de 7.00 a 8.05hs

· 3 hs. Artes Visuales – Pluriaño “A”-STF- TM. Días miércoles de 10.10 a 12.00

· 1 cargo de maestro ciclo básico- Multiaño STF. TM. De lunes a viernes de 7.00 a 12.00hs más 4hs plus de maestro tutor

Los interesados deberán presentarse a las 8.30 hs. Munidos de la credencial de puntaje, DNI y si correspondiera constancia de servicio de personal de la casa, el día viernes 8 de marzo del corriente, en el Establecimiento Escolar sito en Ruta Nacional Nº 18 km 96.5 edificio compartido con la escuela Primaria Nº 31 “Madre Patria” del distrito Raíces Oeste Departamento Villaguay.

ALDEA SAN RAFAEL

La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 07 de marzo de 2019, a las 14 h, para cubrir las siguientes horas cátedras:

– 2 h de Microeconomía en 5to año. Día miércoles en el horario 13:45 a 15:05 h

– 3 h de Legislación Laboral y Práctica Impositiva en 6to año. Día lunes 17:25 a 18:05 y viernes 12:15 a 13:35 h

– 3 h de Macroeconomía en 6to año. Día viernes 15:15 a 16:35 h y lunes 16:45 a 17:25 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en el mismo horario.

RAMIREZ

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día miércoles 6 de marzo por 5 (cinco) días hábiles los siguientes espacios curriculares. 1° llamado.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL : Res. N° 976/17 CGE, Res. N° 330/17 JC y Res. N° 145/18 JC

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA II: Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Biológicas. Día y Horario de dictado : Miércoles de 21,00 a 23,00 horas.

DIDÁCTICA GENERAL: Asignatura. 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u Homólogos. Ciencias de la Educación u Homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u Homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Filosofía u Homólogos. Licenciado en Pedagogía. Licenciado en Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado : Miércoles de 18,10 a 20,10 horas.

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA: Asignatura. 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Día y Horario de dictado : Jueves de 18,50 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA : Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC

ORALIDAD, LECTURA, ESCRITTURA Y TIC: Taller. 1º Año. Anual. 3horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Lengua. Requisitos: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Viernes de 15,20 a 17,20 horas.

LENGUA, LITERATURA Y SU DIDÁCTICA II: Asignatura. 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Día y Horario de dictado : lunes de 18,10 a 20,10 horas.

PRÁCTICA DOCENTE II: Seminario – Taller. 2º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Disciplinar. Requisitos: Profesor de/en: Educación Primaria u homólogos. Día y Horario de dictado : Martes de 16,40 a 18,00 horas.

PRÁCTICA DOCENTE III: Seminario – Taller. 3º Año. Anual. 6 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Jueves de 18,10 a 20,10 horas.

PRÁCTICA DOCENTE IV: Seminario – Taller. 4º Año. Anual. 10 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Lunes de 18,10 a 20,10 horas.

PRÁCTICA DOCENTE IV: Seminario – Taller. 4º Año. Anual. 1 hora. SCV. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Matemática. Requisitos: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Exactas u homólogos. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado de/en: Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura. Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Día y Horario de dictado : Miércoles de 20,20 a 21,00 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 4165/14 CGE, Res N° 358/17 JC.

PRÁCTICA DOCENTE IV: Seminario – Taller. 4º Año. Anual. 1 hora. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Matemática. Requisitos: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Exactas u homólogos. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado de/en: Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura. Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Día y Horario de dictado : Miércoles de 21,00 a 21,40 horas.