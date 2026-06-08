VICTORIA

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpeta de antecedentes, por el término de 5 días hábiles a partir del 27 /02/19 hasta el 07/03/19 inclusive el siguiente espacio:

Tecnicatura Sup. En Enología y Fruticultura : (Res. 1585/16 CGE).

3er año:

02hs, STF, Unidades socio- organizativas en la producción, jueves de 20:20 a 21:40. Perfil (Res. 2771 CGE). Profesor, Licenciado, profesional en: Economía; Ciencias Jurídicas; Políticas y Contables; Ciencias Económicas; Contador; Administración de Empresas; Técnico en Economía Social y Desarrollo Local; Técnico Superior en Pymes orientada en Producción de Alimentos; Cooperativismo.

04hs, STF, Gestión de la Calidad de los Sistemas de producción Integral, miércoles de 19:30 a 22.30. Perfil (Res 2771 CGE).Profesor, Licenciado, Profesional en: Ingeniería Industrial; Ingeniaría Química; Ingeniería Agronómica; Ing./Técnico en Alimentos; Bromatología; Higiene y Seguridad

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional. Consultas, informes y entrega de la documentación: Congreso 726, de lunes a viernes de 18hs a 21 hs, teléfono 422878.

VILLA FONTANA

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a Concurso para cubrir horas, según reglamentación vigente para el día JUEVES 28/02: A las 16:30hs: 04hs STF de Física y Química: 02hs de 2do año CBC: miércoles de 14:00 a 15:20, 02hs de 3er año CBC miércoles de 12:30hs a 13:50hs. A las 15:50hs: 04hs STF de Química: 02h de 4to Año CO los miércoles de 17h a 18:20h y 02h de 5to Año CO los miércoles de 15:30h a 16:50h. A las 17hs: 02hs STF de Educación Tecnológica de 1er Año CBC los lunes de 15:30h a 16:50h.

Los interesados deberán presentarse en el establecimiento escolar con la documentación correspondiente según la normativa vigente: credencial de puntaje, D.N.I., y si correspondiera constancia de personal del establecimiento y certificación de antigüedad en la docencia.

VICTORIA

El Equipo de Conducción de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco convoca, en el marco de las Resoluciones Nº 1000/13 CGE, para cubrir con carácter suplente termino fijo por presentación de proyectos:

10 hs Psicólogo/a

10 hs Psicopedagogo/a

10 hs Trabajador/a social – Técnico/a Docente en minoridad

Los/as aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos sobres se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación dirigirse a la Secretaría del establecimiento de 8 a 12,00 hs. Desde el 28/2/19 al 8/3/19. Presentación de la documentación el 8/3/19 hasta las 12,00 hs.

COSTA GRANDE

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” de Costa Grande, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso por proyecto según Resolución 1000/13 CGE(Art. 146 y 147)y Resolución 3050/16 CGE que aprueba el enfoque del trabajo y funciones del tutor y Res 0024/17 CGE ampliatoria de la Res.3050/16, para cubrir las siguientes horas cátedras:

– 02 hs Tutorias 1er año STF – TT.– Horario a acordar.

– 02 hs Tutorias 2do año STF – TT.– Horario a acordar.

– 02 hs Tutorias 3er año STF – TT.– Horario a acordar.

Los interesados deben retirar bases A PARTIR DEL Jueves 28 de febrero de 2019 en el Establecimiento Escolar ubicado en Ruta Provincial nº 40 Costa Grande , con DNI de 8 a 12 hs hs.

Los proyectos y carpetas de antecedentes se recepcionarán en el mismo establecimiento el día viernes 8 de Marzo del corriente de 8 a 12 hs.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 » Valentina Páez» llama a concurso según Resolución 1000/13 C.G.E. y resol. 300/13 C.G.E para el día viernes 1 de marzo de 2019 a las 8:30 hs. en el local escolar sito km 80 Tres Esquinas, las horas que a continuación se detallan:

– 24 horas de Asesor Pedagógico S.T.F, de lunes a jueves de 7:30 a 11:50 hs.

Los interesados deberán presentarse en el establecimiento munidos de la documentación correspondiente.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 01 de marzo para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 7:15 horas:

1 cargo de Preceptor Mujer – STF- Turno Mañana – Lunes, martes y jueves de 8 a 12:30 horas. Miércoles y viernes de 7 a 11:30 horas

A las 7:30 horas:

1 cargo de Preceptor varón – STF- Turno Tarde – Lunes , Miércoles y Viernes de 14:00 a 18:30 hs y Martes y Jueves de 13:00 a 17:30 horas

A las 7:50 horas:

3 horas Idioma extranjero (Inglés) – STF – 1º “C” CBC – Martes 13 a 14:20 horas y de 16:40 a 17:15 horas

3 horas Idioma extranjero (Inglés) – STF – 2º “C” CBC – Lunes 13 a 14:20 horas y martes 17:55 a 18:35 horas

3 horas Idioma extranjero (Inglés) – STF – 3º “B” CBC – Lunes 14:20 a 15:50 horas y martes 14:20 a 15 horas

A las 8:15 horas:

2 horas Educación musical – SCV – 1º “B” CBC – TM – Martes de 9:50 a 11:15 horas

2 horas Educación musical – SCV – 4º “A” CO – TM – Miércoles 10:40 a 11:55 horas

A las 8:30 horas:

5 horas Lengua y Literatura – STF – 2º “A” CBC – TM – Martes 8:25 a 9:50 horas / Miércoles 10:40 a 11:15 horas / Jueves 7:00 a 8:25 horas

5 horas Lengua y Literatura – STF – 2º “B” CBC – TM – Lunes 7:00 a 8:25 horas / Martes 10:40 a 11:15 horas / Viernes 7 a 8.25 horas

A las 9 horas:

2 hs Formación ética y ciudadana – STF – 4º “B” CO TT – Miércoles 14:20 a 15:50 horas

2 hs Formación ética y ciudadana – STF – 5º “A” CO – TM – Jueves 11:55 a 12:35 hs y Viernes 8:25 a 9 horas

2 hs Formación ética y ciudadana – STF – 5º “B” CO – TT – viernes 13 a 14:20 horas

2 hs Formación ética y ciudadana – STF – 6º “A” CO – TM – jueves 7 a 8:25 horas

2 hs Formación ética y ciudadana – STF – 6º “B” CO – TT – miércoles 17:15 a 18:30 horas

A las 9:30 horas:

4 hs Sistema de Información Contable – 6º “A” CO – TM – STF – Martes: 7:45 a 9 horas / Viernes 7 a 8:25 horas

4 hs Sistema de Información Contable – 6º “B” CO – TT – STF – Lunes 13 a 14:20 horas / Jueves 14:20 a 15:50 horas

A las 9:50 horas:

3 horas Biología – STF – 2º “A” CBC – TM – Martes 11:15 a 11:55 horas y jueves 10:40 a 11:55 horas

3 horas Biología – STF – 2º “B” CBC – TM – Viernes 9:15 a 10:30 hs y de 11:55 a 12:35 horas

3 horas Biología – STF – 3º “A” CBC – TM – Viernes 8:25 a 9 horas / 10:40 11:55

2 horas Biología – STF – 4º “A” CO – TM – Martes de 7 a 8:25 horas

2 horas Biología – STF – 5º “A” CO – TM –Lunes 9:50 a 11:15 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

ALDEA SAN RAFAEL

La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día viernes 01 de marzo de 2019, a las 14 h, para cubrir las siguientes horas cátedras:

– 2 hs. STF (turno tarde) de Tecnología de la Información y la Comunicación en 5to año el día lunes 16.45 a 18.05 h

– Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en el mismo horario.