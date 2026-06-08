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La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol.1000/13 C.G.E para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 01/03/19 en el siguiente horario:

1° Llamado

8:15 hs 6 hs Lengua y Literatura 3°1° CB Lunes 07:15 a 08:30hs Jueves 07:15 a 08:30 Viernes 07:50 a 09:10 hs STF Turno Mañana

Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora consignados con D.N.I., Credencial de puntaje y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol.1000/13 C.G.E para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 01/03/19 en el siguiente horario:

8:30 hs 3hs Química 4° TGO Lunes 13:20 a14:40 hs Miércoles 13:20 a 14:00 hs SCV Turno Tarde 3 HS Química 4° TME Miércoles 17:00 a 18:30 hs Jueves 12:30 a 13:10 hs SCV Turno Tarde 2 hs Química 5° TME Martes 16:20 a 17:40 hs SCV Turno Tarde

Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora consignados con D.N.I., Credencial de puntaje y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol.1000/13 C.G.E y Res. 300/13 para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 01/03/19 en el siguiente horario:

9:00 hs Regente TURNO ROTATIVO Suplente

Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora consignados con D.N.I., Credencial de puntaje y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol.1000/13 C.G.E para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 01/03/19 en el siguiente horario:

1° Llamado

9:30 3 Estados Contables II 7 TGO Lunes 15:30 a 17:40 hs STF Turno Tarde 10:00 3 Sistema de Información Contable 7 TGO Viernes 15:30 a 17:40 hs STF Turno Tarde

Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora consignados con D.N.I., Credencial de puntaje y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 28 de febrero a las 9 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/12, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión inmediata:

*03Hs Historia de 2do 2da (Turno Mañana) – Días: lunes 10.45 a 11.25 y martes 7.45 a 9.05.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143.

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día miércoles 27 de febrero a las 16 hs; Según normativa vigente Resolución 1000/13 y Resol. 300/12, para cubrir en carácter suplente a término fijo, con toma de posesión inmediata:

*12 Hs. MTM – Metalmecánica (especialidad Mecánica) – Días: lunes, miércoles y jueves 7.45 a 10.35.-

*12 Hs. MTM – Metalmecánica (especialidad Mecánica) – Días: martes y viernes 7.45 a 11.55.-

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente en caso de llegar a las instancias del artículo 143.

COSTA GRANDE

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 Agustín de la Tijera de Costa Grande con orientación en Economía y Administración llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras, por licencia por de la profesora Silvina Avilés por 30 días hasta 19/03/2019, conforme a lo dispuesto por Res. 1000/13 C.G.E

3hs Educación Física S.T.F 4º CS Turno Mañana

Lunes 12:05 hs a 12:45 hs

12:45hs a 13:25 hs

13:25hs a 14:00 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta Provincial Nº40, el día viernes 01 de marzo a las 8:30 hs con la documentación requerida (credencial de puntaje, DNI, constancia de personal del establecimiento si correspondiera– art. 139 Res. 1000/13)

En caso de lluvia se llevará a cabo en Dirección Departamental de Escuelas Diamante 25 de mayo 324 en el mismo horario.

Teléfono de la escuela: 154649830.

Llamado a concurso en Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” – Costa Grande – Departamento Diamante

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 Agustín de la Tijera de Costa Grande, Departamento Diamante, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso conforme resolución 1000/13 CGE – primer llamado con credencial de puntaje según Art. 140 para cubrir el siguiente espacio curricular:

un cargo Asesor Pedagógico (12 horas) STF Horario: horarios rotativos.

Regularización artículos 80.

El concurso se realizará el día viernes 01 de marzo de 2019 en el establecimiento escolar Ruta Provincial Nº 40 Costa Grande – zona rural- teléfono: 3434649830..

Los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación: credencial de puntaje, DNI, constancia de personal del establecimiento y constancia de antigüedad comprobable en la docencia si correspondiera y/o carpeta de antecedentes.

En caso de lluvia se realizará el mismo día y horario en Dirección Departamental Diamante

VICTORIA

Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE:

Un cargo de Rector Cargo Vacante por Jubilación Prof. Dosba Claudia Turno Tarde en la Esc. Sec .Nº2 “J de Mata Ibáñez” , para el día Miércoles 27 de Febrero del 2019 a las 9:30 Hs .-

Un Cargo de Rector Suplente Termino Fijo por Licencia CMJ Prof Anahi Repetto Turno Rotativo en la Escuela Secundaria Nº8 “R Favaloro” , para el día miércoles 27 de febrero de 2019 a las 10:00 hs

En la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.Los interesados deben presentarse munidos de la documentación correspondiente según lo estipula la normativa vigente.

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria Comunica: que desde el martes 26 de febrero y por el termino de tres días hábiles se encuentran en exibicion los LISTADOS COMPLEMENTARIO 2019 según Artículo N° 101 Resolución N°1000/13 CGE Modificación TITULO I-II-III Acuerdo Paritario del 04/08/2017 (1er llamado), para docentes y técnicos de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial y modalidades .-

MARÍA LUISA

La Escuela Secundaria N° 7 “Del Centenario de María Luisa”, llama a concurso para el día jueves 28 de febrero de 2019, a las 07:45 horas, según Resol. 1000/13 CGE; para cubrir las siguientes horas-cátedras: